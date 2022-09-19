国家卫健委：9月18日新增新冠肺炎本土确诊病例92例 本土无症状感染者715例

9月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例147例。其中境外输入病例55例（上海11例，广东11例，福建10例，浙江6例，北京5例，黑龙江3例，山东2例，内蒙古1例，辽宁1例，江苏1例，重庆1例，四川1例，云南1例，陕西1例），含6例由无症状感染者转为确诊病例（北京2例，广东2例，福建1例，四川1例）；本土病例92例（四川48例，贵州12例，西藏11例，天津8例，山东4例，河南2例，广西2例，内蒙古1例，黑龙江1例，广东1例，海南1例，重庆1例），含34例由无症状感染者转为确诊病例（四川27例，山东4例，贵州2例，重庆1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例366例，其中境外输入病例51例，本土病例315例（西藏93例，四川58例，广东54例，海南45例，内蒙古21例，河南6例，新疆5例，北京4例，贵州4例，辽宁3例，黑龙江3例，江西3例，山东3例，湖南3例，吉林2例，云南2例，陕西2例，河北1例，上海1例，广西1例，青海1例），解除医学观察的密切接触者23081人，重症病例较前一日减少5例。

境外输入现有确诊病例576例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例23436例，累计治愈出院病例22860例，无死亡病例。

截至9月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3646例（其中重症病例35例），累计治愈出院病例239454例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例248326例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者5829059人，尚在医学观察的密切接触者180297人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者843例，其中境外输入128例，本土715例（贵州352例，西藏187例，四川47例，广西29例，新疆19例，天津18例，黑龙江11例，海南11例，河北5例，山东5例，河南5例，江西4例，云南4例，上海3例，陕西3例，甘肃3例，内蒙古2例，广东2例，青海2例，浙江1例，湖北1例，重庆1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者1296例，其中境外输入72例，本土1224例（西藏522例，海南119例，黑龙江74例，辽宁66例，江西61例，广西54例，新疆38例，山东36例，四川35例，青海32例，内蒙古31例，贵州27例，甘肃25例，吉林21例，广东20例，河南19例，湖北15例，河北10例，陕西6例，安徽5例，江苏4例，天津1例，上海1例，浙江1例，福建1例）；当日转为确诊病例40例（境外输入6例）；尚在医学观察的无症状感染者17987例（境外输入774例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6378066例。其中，香港特别行政区406835例（出院80922例，死亡9891例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区5970438例（出院13742例，死亡10548例）。