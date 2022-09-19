山东新增本土确诊病例4例 新增本土无症状感染者5例

据山东省卫健委微信公众号消息，2022年9月18日0时至24时，全省报告无新增本土确诊病例。新增本土无症状感染者5例，均在青岛，系集中隔离点检出。新增境外输入确诊病例2例，均在青岛，分别为中国香港输入和日本输入。新增境外输入无症状感染者2例，均在青岛，分别为韩国输入和英国输入。

2022年9月18日0时至24时，全省报告本土无症状感染者转为确诊病例4例，均在青岛。

2022年9月18日0时至24时，全省本土确诊病例出院3例，其中济南1例、青岛1例、济宁1例。本土无症状感染者解除医学观察36例，其中济宁27例、青岛8例、德州1例。全省境外输入确诊病例出院1例，在青岛。境外输入无症状感染者解除医学观察1例，在青岛。

截至2022年9月18日24时，全省现有本土确诊病例87例、本土无症状感染者483例。全省现有境外输入确诊病例12例、境外输入无症状感染者39例。