上海新增本土无症状感染者3例

据上海卫健委微信公众号消息，2022年9月18日0—24时，上海市无新增本土新冠肺炎确诊病例，新增本土无症状感染者3例，其中2例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例11例和无症状感染者7例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年9月18日0—24时，无新增本土新冠肺炎确诊病例。治愈出院1例。

本土无症状感染者情况

2022年9月18日0—24时，新增本土无症状感染者3例。

无症状感染者1，居住于青浦区，在常态化核酸检测中发现异常，经疾控中心复核结果为阳性，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。(9月18日已通报)

无症状感染者2，居住于松江区，系无症状感染者1的密切接触者，在隔离管控其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3，居住于闵行区，系9月13日报告的本土确诊病例的密切接触者，在隔离管控其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年9月18日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告11例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院7例，其中来自加拿大2例，来自美国1例，来自日本1例，来自马来西亚1例，来自芬兰1例，来自中国香港1例。

病例1为中国籍，在德国工作，自德国出发，于2022年9月13日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年9月14日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年9月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为中国籍，在德国工作，自德国出发，于2022年9月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5为中国籍，在新西兰生活，自新西兰出发，于2022年9月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例6、病例7均为中国籍，病例6在美国工作，病例7在美国留学，病例6、病例7自美国出发，乘坐同一航班，于2022年9月16日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例8为中国籍，在加拿大探亲，自加拿大出发，于2022年9月16日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例9为中国籍，在新加坡工作，自新加坡出发，于2022年9月16日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例10为中国籍，在英国留学，自英国出发，于2022年9月17日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例11为中国籍，在新西兰探亲，自新西兰出发，于2022年9月17日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

11例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者208人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年9月18日0—24时，新增境外输入性无症状感染者7例。

无症状感染者1为中国籍，在美国工作，自美国出发，于2022年9月13日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在加拿大探亲，自加拿大出发，于2022年9月14日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为德国籍，在德国生活，自德国出发，于2022年9月14日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4、无症状感染者5均为中国籍，无症状感染者4在美国探亲，无症状感染者5在美国工作，无症状感染者4、无症状感染者5自美国出发，乘坐同一航班，于2022年9月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者6为中国籍，在加拿大留学，自加拿大出发，于2022年9月16日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者7为芬兰籍，在芬兰生活，自芬兰出发，于2022年9月16日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

7例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者77人，均已落实集中隔离观察。

2022年9月18日0—24时，解除医学观察无症状感染者9例，其中本土无症状感染者1例，境外输入性无症状感染者8例。

2022年7月3日0时至2022年9月18日24时，累计本土确诊171例，治愈出院193例，在院治疗2例，死亡0例；无症状感染者752例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年9月18日24时，累计境外输入性确诊病例5312例，出院5207例，在院治疗105例。现有待排查的疑似病例0例。