31省份新增本土确诊病例106例、本土无症状感染者930例

据国家卫健委网站消息，9月17日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例154例。其中境外输入病例48例(上海16例，福建10例，广东7例，天津3例，江苏3例，云南3例，北京2例，黑龙江1例，浙江1例，四川1例，新疆1例)，含3例由无症状感染者转为确诊病例(浙江1例，广东1例，新疆1例)；本土病例106例(贵州50例，四川30例，内蒙古6例，西藏6例，海南5例，福建3例，山东2例，广东2例，广西1例，新疆1例)，含14例由无症状感染者转为确诊病例(贵州6例，四川5例，内蒙古1例，广东1例，新疆1例)。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例377例，其中境外输入病例62例，本土病例315例(四川111例，西藏54例，广东37例，内蒙古27例，海南24例，山东11例，辽宁10例，北京8例，天津4例，河南4例，陕西4例，广西3例，重庆3例，青海3例，吉林2例，黑龙江2例，贵州2例，新疆2例，河北1例，山西1例，上海1例，云南1例)，解除医学观察的密切接触者24459人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例572例(无重症病例)，无现有疑似病例。累计确诊病例23381例，累计治愈出院病例22809例，无死亡病例。

截至9月17日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3865例(其中重症病例40例)，累计治愈出院病例239088例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例248179例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者5815279人，尚在医学观察的密切接触者189744人。

31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者1035例，其中境外输入105例，本土930例(贵州662例，四川82例，西藏39例，天津28例，广西28例，新疆24例，山东12例，湖北12例，甘肃9例，海南6例，云南6例，江西5例，黑龙江4例，内蒙古3例，河南2例，重庆2例，陕西2例，青海2例，湖南1例，广东1例)。

当日解除医学观察的无症状感染者1403例，其中境外输入95例，本土1308例(西藏623例，黑龙江88例，辽宁75例，四川75例，山东71例，新疆48例，海南38例，广西37例，内蒙古35例，青海35例，天津34例，甘肃23例，江西21例，河南21例，广东21例，吉林15例，河北14例，湖北14例，陕西6例，贵州5例，上海4例，安徽2例，北京1例，福建1例，重庆1例)；当日转为确诊病例17例(境外输入3例)；尚在医学观察的无症状感染者18480例(境外输入724例)。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6337741例。其中，香港特别行政区406021例(出院80579例，死亡9868例)，澳门特别行政区793例(出院787例，死亡6例)，台湾地区5930927例(出院13742例，死亡10509例)。