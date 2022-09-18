上海昨日无新增本土新冠肺炎确诊病例和无症状感染者

上海市卫健委9月18日通报：2022年9月17日0—24时，无新增本土新冠肺炎确诊病例和无症状感染者。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例16例和无症状感染者9例，均在闭环管控中发现。

2022年9月17日0—24时，无新增本土新冠肺炎确诊病例。治愈出院1例。

2022年9月17日0—24时，无新增本土无症状感染者。

2022年9月17日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告16例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院12例，其中来自加拿大2例，来自美国2例，来自德国2例，来自秘鲁1例，来自马来西亚1例，来自日本1例，来自英国1例，来自台湾地区2例。

病例1为中国籍，在英国生活，自英国出发，经芬兰转机，于2022年9月12日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在法国生活，自法国出发，于2022年9月12日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在墨西哥工作，自墨西哥出发，经荷兰转机，于2022年9月13日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为中国籍，在美国工作，自美国出发，经丹麦转机，于2022年9月14日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5—病例8均为台湾居民，病例9为美国籍，病例5—病例9均在台湾地区生活，自台湾地区出发，乘坐同一航班，于2022年9月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例10为日本籍，在日本生活，自日本出发，于2022年9月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例11为中国籍，在美国生活，自美国出发，于2022年9月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例12为中国籍，在澳大利亚留学，自澳大利亚出发，于2022年9月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例13为中国籍，在美国工作，自美国出发，于2022年9月16日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例14为中国籍，在南非工作，自南非出发，经法国转机，于2022年9月16日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例15、病例16均为中国籍，病例15在新加坡工作，病例16在新加坡留学，病例15、病例16自新加坡出发，乘坐同一航班，于2022年9月16日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

16例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者454人，均已落实集中隔离观察。

2022年9月17日0—24时，新增境外输入性无症状感染者9例。

无症状感染者1为中国籍，在奥地利生活，自奥地利出发，于2022年9月10日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年9月10日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为台湾居民，在台湾地区生活，自台湾地区出发，于2022年9月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4为美国籍，在美国生活，自美国出发，于2022年9月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者5为中国籍，在德国工作，自德国出发，于2022年9月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者6为中国籍，在加拿大留学，自加拿大出发，于2022年9月16日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者7为中国籍，在日本留学，自日本出发，于2022年9月16日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者8、无症状感染者9均为中国籍，无症状感染者8在新加坡工作，自新加坡出发，无症状感染者9在英国留学，自英国出发，经新加坡转机，无症状感染者8、无症状感染者9乘坐同一航班，于2022年9月16日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

9例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者211人，均已落实集中隔离观察。

2022年9月17日0—24时，解除医学观察无症状感染者10例，其中本土无症状感染者4例，境外输入性无症状感染者6例。

2022年7月3日0时至2022年9月17日24时，累计本土确诊171例，治愈出院192例，在院治疗3例，死亡0例；无症状感染者749例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年9月17日24时，累计境外输入性确诊病例5301例，出院5200例，在院治疗101例。现有待排查的疑似病例0例。