长沙电信大厦火灾再敲警钟，超高层建筑消防难题何解？

中新社北京9月17日电 (记者 郭超凯)9月16日下午，高218米的湖南长沙电信大厦发生火灾，数十层楼体外墙燃烧剧烈。尽管没有造成人员伤亡，但这也再次给超高层建筑消防敲响了警钟。

超高层建筑灭火是世界性难题

16日15时45分许，中国电信长沙荷花园街道电信大楼西附楼外墙起火。长沙市消防救援支队指挥中心接警后，立即调派17个消防站、36辆消防车、280名指战员到场处置。截至当天19时30分，楼体明火已扑灭，火灾没有造成人员伤亡，起火原因正在调查。

记者注意到，今年8月，中国电信股份有限公司湖南分公司曾就该楼消防维修项目发布招标公告提及：“目前，荷花园大厦消防设备存在超期运行、部分设备不符合现行国家标准规范，火灾报警系统、防排烟系统仍存在较大的安全隐患”。

9月5日，即此次火灾发生前11天，湖南电信宣布此次消防维修项目招标失败，原因是有效投标不足3个且明显缺乏竞争。换言之，此次火灾前电信大厦就存在明显的火灾隐患。

事实上，超高层建筑的灭火一直是世界性难题。2019年起实施的中国《民用建筑设计统一标准》明确指出，建筑高度大于100米为超高层建筑。高218米的电信大楼是长沙首座突破200米的楼宇，同时也是典型的超高层建筑。

此前，中国应急管理部消防救援局有关专家曾分析称，超高层建筑如果发生火灾，救援将面临以下困难：一是蔓延快，超高层建筑内有电梯井、管道井等，有些建筑外部有保温材料，火势极易从内外部向上迅速蔓延，形成立体火灾；二是疏散难，疏散主要走楼梯，但超高层建筑竖向疏散距离更长，建筑中人员密集，易造成踩踏、窒息、中毒；三是供水难，超高层建筑消防用水量较大，自身供水可能难以满足需要；四是登高难，有些超高层建筑超过了举高消防车辆的高度极限。此外，超高层建筑大多有地下楼层，消防车通道路面承重力下降，登高作业场地受限。

目前，全亚洲最高的登高消防车云梯仅可达100米左右，受扑救距离、天气等情况影响，登高消防车的有效灭火高度很难达到理论值。更高楼层的消防救援，则只能依靠楼内消防设施、人员自救和屋顶直升机救援等，这给人员疏散、逃生带来了极大困难。

超高层建筑消防难题何解？

如何破解超高层建筑的消防难题？业内专家指出，超高层建筑火灾扑救需要很高的专业要求，且绝非消防部门一家之力就能解决，需要住建等多部门通力协作、协同治理。相比灭火，防火更有现实意义。

而当务之急是限高。

近些年来，一些城市盲目打造超高层建筑。为此，近年来中国相关部门接连出台举措。今年6月，国家发改委印发《“十四五”新型城镇化实施方案》，提出“严格限制新建超高层建筑，不得新建500米以上建筑，严格限制新建250米以上建筑”。

对此，国家发改委城市和小城镇改革发展中心高级城市规划师秦静撰文直言，这份方案的出台，无疑给超高层建筑热泼了一盆冷水，事实上这已是自2020年以来，国家有关部委第4次颁布关于城市建筑限高、严格限制新建超高层建筑的政策。

其次是外保温材料的使用。

据媒体报道，常年生活在电信大厦附近的当地建筑师江左认为，由于电信大厦外墙保温材料较为易燃，所以火势发展迅猛。

近年来，每当高层或超高层建筑发生火灾，建筑的外保温材料大多会成为热议话题。在2011年公安部发布公消65号文件前，民用建筑物的保温材料多属易燃、可燃材料。此后经过探索和协商，2014年住建部发布国家标准《建筑设计防火规范》，再次对中国建筑内、外保温系统必须使用不可燃或难燃材料作出明确规定。

记者了解到，高层建筑外保温材料依据燃烧性能分为A(不燃)、B1(难燃)、B2(可燃)、B3(易燃)等级别；相关规定要求，高度大于等于100米的建筑，其保温材料的燃烧性能应为A级。

在外界看来，破解超高层建筑的消防难题，预防比扑救更为重要，须各方通力合作，携手为超高层建筑加上一把“安全锁”。(完)