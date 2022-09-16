2022年中医药文化传播行动亳州站启动

本报亳州电 （记者王美华）铜火罐诊疗法、田氏喉科、华佗夹脊穴等中医独特疗法给群众带来别样体验，薏仁芡实糕、芝麻丸、茯湿糕等养生食品摆满展台……近日，2022年“中医药文化传播行动·走进名医故里”主题活动在安徽省亳州市华佗广场举行。

在活动现场，亳州中医药文化极具代表性的名片——华佗五禽戏循环展演，《华佗诵》、太极扇、健身气功导引十二功法以及刮痧表演等将中医药进行艺术化呈现，中医药功法洒脱飘逸，气韵十足，现场观众感叹仿佛置身仙境，身心舒畅，让人体会到中医药文化之美。

在华佗广场，中医药文化发展成果展引得群众注目参观。展览围绕“弘扬中医药文化 奋进新时代征程”的主题，展示了党的十八大以来中医药事业发展成就、安徽省和亳州市中医药发展风貌。主题展示区和非遗项目展示区里人头攒动，群众观摩龚氏凝敷传统炮制，不少人还踊跃体验铜火罐诊疗法、田氏喉科、华佗夹脊穴等。薏仁芡实糕、芝麻丸、茯湿糕……养生食品和代茶饮吸引了不少群众，“好吃！原来中医药养生还可以这么简单。”

“大家排好队，一个一个来。”在活动现场，安徽省、市级中医医疗机构的专家为广大群众进行义诊，吸引了很多群众。在健康咨询区，工作人员现场为群众进行脉诊、拔罐、刮痧、针灸等，让群众体验中医传统疗法，受到群众欢迎。

“确实舒服多了。”近距离体验中医药非遗宣传推广项目后，不少群众感叹中医药疗法精妙、中医药文化精深。

本次活动由国家中医药管理局主办，旨在深入挖掘中医药文化内涵和时代价值，加大中医药文化保护传承和传播推广力度。据介绍，2022年“中医药文化传播行动·走进名医故里”系列主题活动首站在李时珍故乡（湖北蕲春）启动，亳州市作为华佗故里是第二站，接下来将陆续在张仲景故里（河南南阳）、孙思邈故里（陕西铜川）开展相关活动，把中医药文化服务送到更多群众身边。