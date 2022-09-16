召开信息发布与解读会，突出“‘三减三健’ 健康相伴”的宣传主题，围绕减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼等方面开展一系列活动……9月是全民健康生活方式宣传月，相关活动引发社会关注，促进人们增强健康意识、提升健康素养。

预防是最经济最有效的健康策略，保持健康生活方式是个人预防生病的最佳策略。党的十八大以来，我国不断加强健康教育，推动个人和群体树立健康观念、掌握健康知识、养成健康行为。全民健康生活方式行动启动以来，已覆盖超过全国96%的县区，建成12类健康支持性环境8万余个，招募和培训健康生活方式指导员80万余人次，“迈开腿，管住嘴”的健康理念深入人心。数据显示，我国居民健康素养水平从2012年的8.8%提高到2021年的25.4%，提前完成健康中国行动2022年的阶段性目标。

保持健康生活方式，从微观看，少得病，生活质量更高；从宏观看，国民更健康，社会更和谐。如今，经济社会持续发展，居民生活水平不断提高，但仍有一部分人的健康意识和健康素养还有待提高，不健康的生活方式依旧存在。比如，一些家庭饮食依旧存在多盐、多糖、高脂现象，儿童青少年经常饮用含糖饮料问题凸显等。加强健康知识普及，推进全民养成健康生活方式，依然任重道远。

加强健康宣教，通过宣传、教育的方式，才能更好引导人们树立健康意识、改变不健康生活方式，减少或消除影响健康的危险因素。健康宣教是一项系统工程，需要多方面形成合力。除了医疗卫生机构，学校、媒体、社区、政府机关、企事业单位等都可以参与进来，在全社会营造健康生活的氛围。此外，健康宣教也是一个长期工程，需要久久为功。与时俱进创新方式方法，增强趣味性，才能让更多人拥有健康生活。

不断深化医改，能为倡导健康生活方式提供助力。从以治病为中心向以健康为中心转变要求医疗卫生体系更加注重“治未病”，引导群众形成健康生活方式，少得病、不得病。卫生健康部门可以从医院评价、绩效考核等方面，加大对医疗机构和医务人员参与健康宣教引导力度。

进一步完善健身设施也十分必要。运动健身是健康生活方式的重要内容，适量运动可以增强肌肉力量，增强心肺功能，提高免疫力，减少疾病发生。当前，越来越多人参与到运动健身中来。不妨加强城市运动场馆建设，增加设施供给；同时，加大社区（村镇）、口袋公园“健身角”建设和改造，配齐健身器材，让居民在家门口就能得到锻炼。

《“健康中国2030”规划纲要》提出：“推进全民健康生活方式行动，强化家庭和高危个体健康生活方式指导及干预，开展健康体重、健康口腔、健康骨骼等专项行动，到2030年基本实现以县（市、区）为单位全覆盖。”每个人是自己健康的第一责任人，推进全民养成健康生活方式需要大家共同参与。摒弃不健康生活方式，做到合理膳食、科学运动、戒烟限酒、心理平衡，人人皆可为建设健康中国添砖加瓦。

《 人民日报 》（ 2022年09月16日 07 版）