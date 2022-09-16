直播预告：加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展

《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》提出，以满足重大疾病临床需求为导向建设临床专科，重点发展重症、肿瘤、心脑血管、呼吸、消化、感染、儿科、麻醉、影像、病理、检验等临床专科，以专科发展带动诊疗能力和水平提升。

9月16日14:00至15:00，天津中医药大学第一附属医院呼吸科主任朱振刚将做客“人民好医生”客户端，与公众分享“加强慢病管理 促进呼吸专科建设”的相关话题，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

朱振刚，天津中医药大学第一附属医院呼吸科主任，主任医师，硕士导师。同时担任中华中医药学会肺系病分会委员、中国中药协会呼吸药物研究会常委，中国研究型医院学会中医肺病学会常委，中国民族医药学会热病分会常委等学术任职。

擅长：呼吸系统常见病、多发病、疑难病的诊疗。

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