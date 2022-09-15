在家门口享受远程医疗服务

一名备受病痛折磨的患者，来到新疆医科大学第二附属医院就诊。经过检查，医生发现他身上既有糖尿病的病症，又有结石症状，病情较为复杂。

为了尽快查找病因，缓解患者痛苦，医院及时启动了远程医疗诊断程序，邀请北京的专家，通过视频方式对患者进行会诊。随后经过一系列治疗，患者病情好转，不久就康复出院。

“能够在家门口享受到优质的医疗资源和服务是广大群众的期盼。”十三届全国人大代表、新疆维吾尔自治区科学技术厅厅长凯赛尔·阿不都克热木说，基层群众难以在家门口的医院得到妥善救治，与当地医疗资源发展不均衡有直接关系。结合以往实践，他把视野转向信息技术领域，对“互联网+”技术在医疗诊治中的应用格外关注。

“远程医疗在新疆的发展应用已有10余年，但由于基层医疗机构人员匮乏，医疗检验检查诊断医师的技术储备不足，使得基层医疗机构诊疗工作和远程医疗活动服务能力受到影响，无法满足患者就医需要。”凯赛尔·阿不都克热木介绍，新疆经过多年实践，在远程医疗工作方面已积累一定经验。

为了更好地推动优质医疗资源向基层下沉，运用“互联网+”技术解决边疆地区基层群众面临的“看病难”问题，在十三届全国人大三次会议期间，凯赛尔·阿不都克热木领衔提出了《关于构建区域远程医疗诊断体系的建议》。

凯赛尔·阿不都克热木认为，建立区域远程医疗诊断体系，可以有效缓解新疆部分基层医疗机构“有检查设备、缺诊断医师”的问题，解决“因检验检查操作不标准影响医疗诊断”的问题，可以依托互联网技术落实“互联网+医疗健康”的目标。为此，凯赛尔·阿不都克热木建议，要建立统一的区域远程诊断平台，帮助区域医疗机构间开展远程阅片诊断、远程会诊讨论等；实现区域医疗机构间检验检查信息的互通共享，促进优质医疗资源下沉，提高基层诊疗服务能力，降低基层群众检验检查诊断成本；加大对基层医疗机构检验检查技师、医师的培训培养力度。

国家卫健委充分认可了凯赛尔·阿不都克热木的建议，并给予了正式答复。答复提出，国家有关部门将继续贯彻《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》精神，支持、督促包括新疆在内的各地落实《远程医疗服务管理规范（试行）》和进一步改善医疗服务行动计划各项要求，促进远程医疗快速健康发展，实现区域内医疗资源共享，有效解决基层的专业技术人员数量和能力不足的问题。

如今，在国家有关部门的主导推动下，通过建立医疗机构间远程医疗制度、检查检验结果互认制度等“组合拳”，远程医疗快速健康发展，老百姓在家门口就能享受到优质的医疗资源和服务。

《 人民日报 》（ 2022年09月15日 18 版）