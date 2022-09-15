直播预告：您的牙齿健康吗？

今年是全民健康生活方式行动启动15周年，也是“三减三健”理念落地实施的第五个年头，“三减三健”——“减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼”理念的提出和落地实施是全民健康生活方式行动对健康中国建设的重要贡献，已经成为我国慢性病防控和健康生活方式倡导的重要抓手。

随着生活水平的不断提高，大家逐渐意识到，如果没有口腔健康，所谓全身健康将无从谈起。研究表明，全身各个系统的疾病都与口腔疾病有关，后者甚至是前者的来源。那么，如何守护口腔健康？9月15日14:00，人民健康联合全民健康生活方式行动国家行动办公室、中国牙病防治基金会共同推出的“2022年全民健康生活方式宣传月系列访谈”将迎来第三期，邀请中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心口腔健康室主任王春晓、北京大学口腔医院修复科主治医师刘中宁、中国牙病防治基金会副秘书长马莉莉做客直播间，就口腔健康这一话题与大家分享，敬请关注！