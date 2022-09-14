中新网9月14日电 据北京卫健委官方微信消息，9月13日0时至24时，北京新增18例本土确诊病例(均为隔离观察人员，含1例无症状感染者转确诊病例)，无新增疑似病例和无症状感染者；新增2例境外输入确诊病例和1例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院3例。

本土确诊病例：

确诊病例1、2：现住北京化工大学昌平校区，为隔离观察人员，9月13日诊断为确诊病例。

确诊病例3至14、17：现住中国传媒大学，为隔离观察人员，9月13日诊断为确诊病例。

确诊病例15：现住大兴区小康家园，为隔离观察人员，9月13日诊断为确诊病例。

确诊病例16：现住朝阳区泓鑫家园，为隔离观察人员，9月13日诊断为确诊病例。

境外输入确诊病例：

确诊病例1：中国籍，9月9日从英国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，9月13日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国籍，9月7日从中国香港到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，9月13日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。