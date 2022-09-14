广东新增本土确诊病例6例 本土无症状感染者3例
中新网9月14日电 据广东省卫健委网站消息，9月13日0-24时，广东省新增本土确诊病例6例(深圳5例，汕头1例)；新增本土无症状感染者3例(深圳3例)。全省新增境外输入确诊病例7例(广州1例，深圳6例)；新增境外输入无症状感染者10例(广州4例，深圳3例，珠海2例，东莞1例)；另有4例境外输入无症状感染者转确诊病例(广州2例，深圳1例，惠州1例)。
全省新增出院64例(境外输入21例)，目前在院633例(境外输入172例)；新增解除医学观察无症状感染者32例(境外输入12例)，尚在医学观察无症状感染者391例(境外输入167例)。
截至9月13日24时，全省累计报告新冠肺炎阳性感染者19660例(境外输入12385例)，其中确诊病例9716例(境外输入5118例)，无症状感染者9944例(境外输入7267例)。
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