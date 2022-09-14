人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

四川新增本土确诊病例127例 本土无症状感染者83例

2022年09月14日08:54 来源：中国新闻网

　　中新网9月14日电 据四川省卫健委官方微信消息，9月13日0—24时，四川省新冠肺炎疫情最新情况如下：

　　新增本土确诊病例127例：外省返川点对点全程闭环转运人员4例，成都10例，内江33例，宜宾14例，遂宁5例，绵阳5例，广元1例，阿坝1例；54例由既往无症状感染者转为确诊病例(成都14例，宜宾20例，阿坝10例，泸州6例，遂宁3例，外省返川点对点全程闭环转运人员1例)。

　　新增本土无症状感染者83例：外省返川点对点全程闭环转运人员2例，成都11例，宜宾26例，内江25例，达州4例，南充4例，广安3例，阿坝3例，遂宁2例，泸州1例，绵阳1例，广元1例。

　　新增境外输入确诊病例2例(在成都，其中1例由既往无症状感染者转为确诊)。

　　新增境外输入无症状感染者4例(在成都)。

　　新增治愈出院病例38例，无新增疑似病例，无新增死亡病例。

(责编：乔业琼、杨迪)


相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn