四川新增本土确诊病例127例 本土无症状感染者83例
中新网9月14日电 据四川省卫健委官方微信消息，9月13日0—24时，四川省新冠肺炎疫情最新情况如下：
新增本土确诊病例127例：外省返川点对点全程闭环转运人员4例，成都10例，内江33例，宜宾14例，遂宁5例，绵阳5例，广元1例，阿坝1例；54例由既往无症状感染者转为确诊病例(成都14例，宜宾20例，阿坝10例，泸州6例，遂宁3例，外省返川点对点全程闭环转运人员1例)。
新增本土无症状感染者83例：外省返川点对点全程闭环转运人员2例，成都11例，宜宾26例，内江25例，达州4例，南充4例，广安3例，阿坝3例，遂宁2例，泸州1例，绵阳1例，广元1例。
新增境外输入确诊病例2例(在成都，其中1例由既往无症状感染者转为确诊)。
新增境外输入无症状感染者4例(在成都)。
新增治愈出院病例38例，无新增疑似病例，无新增死亡病例。
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