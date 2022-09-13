直播预告：全国爱牙日|这份儿童牙外伤急救手册，快收藏！

在日常生活中，不慎摔倒、玩耍打斗、运动意外及交通事故等常常会造成牙齿急性外伤，如牙齿移位、折断或脱落，这种情况最常见于青少年。牙外伤会造成牙齿的功能受损或丧失，给患者带来功能上、美观上甚至心理上的不良影响。

9月15日15：00，北京大学口腔医院儿童口腔科主任医师、教授，中华口腔医学会儿童口腔医学专业委员会前任主任委员秦满将做客“人民好医生”客户端，和大家聊一聊青少年牙外伤的相关知识，欢迎届时收看。

专家介绍：

秦满，北京大学口腔医院儿童口腔科主任医师、教授；中华口腔医学会儿童口腔医学专业委员会前任主任委员。

专长：儿童龋病发病机制研究及综合防治；口腔表现的遗传性疾病诊治；儿童活髓保存技术与牙髓再生；儿童牙外诊治技术。

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