直播预告：全国爱牙日|知“龋”防“龋” 关注青少年牙痛龋病

龋齿牙痛是青少年的常见病，龋齿的发生通常与饮食、卫生习惯密切相关，儿童乳牙患龋齿十分普遍，预防龋齿、保护牙齿是一件非常重要的保健工作。

9月13日15:00，北京大学口腔医院牙体牙髓科主任医师、中华口腔医学会副会长兼秘书长岳林将做客“人民好医生”客户端，和大家聊一聊青少年龋病的相关知识。

专家介绍:

岳林，北京大学口腔医院 牙体牙髓科主任医师；中华口腔医学会副会长兼秘书长。

专长：疑难牙体牙髓病的诊断和治疗方案设计；复杂根管问题的处理；牙体缺损的保存修复。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。