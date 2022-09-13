人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

直播预告：全国爱牙日|知“龋”防“龋” 关注青少年牙痛龋病

2022年09月13日13:50 来源：人民网

龋齿牙痛是青少年的常见病，龋齿的发生通常与饮食、卫生习惯密切相关，儿童乳牙患龋齿十分普遍，预防龋齿、保护牙齿是一件非常重要的保健工作。

9月13日15:00，北京大学口腔医院牙体牙髓科主任医师、中华口腔医学会副会长兼秘书长岳林将做客“人民好医生”客户端，和大家聊一聊青少年龋病的相关知识。

专家介绍:

岳林，北京大学口腔医院 牙体牙髓科主任医师；中华口腔医学会副会长兼秘书长。

专长：疑难牙体牙髓病的诊断和治疗方案设计；复杂根管问题的处理；牙体缺损的保存修复。

      如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。

(责编：曹淼、李源)


相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn