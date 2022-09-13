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广东新增本土确诊病例7例 本土无症状感染者4例

2022年09月13日08:54 来源：中国新闻网

　　中新网9月13日电 据广东省卫健委网站消息，9月12日0-24时，广东省新增本土确诊病例7例(深圳4例，江门3例)；新增本土无症状感染者4例(深圳4例)。全省新增境外输入确诊病例9例(广州3例，深圳6例)；新增境外输入无症状感染者23例(广州5例，深圳9例，珠海1例，佛山2例，惠州1例，东莞4例，江门1例)；另有3例境外输入无症状感染者转确诊病例(广州1例，深圳2例)。

　　全省新增出院52例(境外输入13例)，目前在院680例(境外输入182例)；新增解除医学观察无症状感染者28例(境外输入13例)，尚在医学观察无症状感染者414例(境外输入173例)。

　　截至9月12日24时，全省累计报告新冠肺炎阳性感染者19634例(境外输入12368例)，其中确诊病例9699例(境外输入5107例)，无症状感染者9935例(境外输入7261例)。

(责编：乔业琼、杨迪)


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