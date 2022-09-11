黑龙江新增本土无症状感染者87例

中新网9月11日电 据黑龙江省卫健委网站消息，9月10日0-24时，黑龙江省新增本土无症状感染者87例(大庆市80例，其中萨尔图区37例、龙凤区43例；黑河市4例，均在爱辉区；绥化市3例，均在安达市)；新增境外输入确诊病例2例(哈尔滨市报告)，新增境外输入无症状感染者1例(哈尔滨市报告)。当日治愈出院本土确诊病例16例(哈尔滨市14例，大庆市2例)，解除隔离本土无症状感染者55例(大庆市51例，哈尔滨市4例)；当日治愈出院境外输入确诊病例2例。

截至9月10日24时，全省现有本土确诊病例102例，本土无症状感染者1454例；全省现有境外输入确诊病例14例，境外输入无症状感染者10例。

黑龙江省卫健委提醒，中秋佳节期间，人员流动聚集增加，疫情防扩散、防反弹难度增大。为全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，有效控制和降低疫情输入传播风险，请广大群众深刻认识疫情防控的复杂性、艰巨性和反复性，牢固树立“每个人都是自己健康第一责任人”的理念，增强防范意识，尽量就地过节，非必要不前往中高风险地区和疫情重点地区，坚持“戴口罩、勤洗手、多通风、不聚集”，密切关注疫情动态，如与阳性感染者活动轨迹有交集，或7天内有国内中高风险地区、涉疫地区旅居史的，立即主动向所在社区(村屯)、工作单位报备，并配合落实防控措施。如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请勿自行服药，需佩戴口罩尽快到就近的医疗机构发热门诊排查和就诊，就诊过程中避免乘坐公共交通工具，并主动告知旅居史、接触史。

各市地疫情防控指挥部要对近期涉疫地区旅居史抵(返)我省人员进行排查，强化“大数据+网格化”，精准掌握和管控相关风险人员，排查出的风险人员评估感染风险后要第一时间落实赋码、核酸检测、隔离管理和健康监测等分类管控措施。