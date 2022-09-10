中新网9月10日电 据北京市卫健委官方微信消息，9月9日0时至24时，北京新增16例本土确诊病例(均为隔离观察人员，含2例无症状感染者转确诊病例)，无新增疑似病例和无症状感染者；新增2例境外输入确诊病例(含1例无症状感染者转确诊病例)和2例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院4例，解除医学观察的无症状感染者3例。

本土确诊病例：

确诊病例1至5、12、13、14：现住中央民族大学附属中学，为隔离观察人员，9月9日诊断为确诊病例。

确诊病例6至11：现住北京化工大学昌平校区，为隔离观察人员，9月9日诊断为确诊病例。

境外输入确诊病例：

确诊病例1：中国籍，9月6日从中国台湾到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，9月9日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国籍，9月5日从日本到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，9月6日诊断为无症状感染者，9月9日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

今日是中秋节，小长假期间人员流动性、聚集性增加，北京市疫情防控压力持续增大，提醒广大市民朋友，坚持不去7日内出现本土疫情的县(市、区、旗)旅游或出差，倡导就地过节，减少跨市活动，建议前往人员较少的空旷地带、郊野公园等处游玩，进入公园、景区提倡预约、错峰出行，如出现发热或呼吸道症状，应避免外出，老人、慢性病、孕产妇等特殊人群，尽量不安排远行；进入公共场所配合扫码测温、查验72小时核酸阴性证明、规范科学佩戴口罩、保持安全社交距离等常态化防控措施；按照“自愿、免费、即采即走、不限制流动”原则，倡导进返京人员“落地检”，抵京24小时内完成一次核酸检测，24小时后、72小时内完成第二次核酸检测，7日内不聚餐、不聚会、不前往人员密集场所，核酸检测阴性结果未出之前减少外出；做好校园防疫管理，按规定进行核酸检测，减少校园流动，做好健康监测，如出现发热、咳嗽等症状第一时间报告；要关心关爱在校学生，了解学生需求，做好服务保障，确保在校学生过一个安全、健康、温馨的中秋佳节。