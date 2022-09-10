广西新增本土确诊病例12例 无症状感染者81例

中新网9月10日电 据广西卫健委网站消息，9月9日0-24时，广西新增本土确诊病例12例(均在防城港市，其中东兴市11例，防城区1例)；无症状感染者81例(防城港市77例，其中东兴市76例，防城区1例；梧州市4例，其中长洲区3例，万秀区1例)。当日解除隔离医学观察本土无症状感染者12例(均在防城港市)。截至9月9日24时，全区现有本土确诊病例43例(防城港市27例，梧州市16例)，无症状感染者400例(防城港市393例，梧州市5例，百色市2例)。

当日新增境外输入无症状感染者13例(崇左市10例，防城港市3例)。当日解除隔离医学观察境外输入无症状感染者22例(均在崇左市)。现有境外输入确诊病例2例(均在防城港市)，无症状感染者84例(崇左市65例，防城港市12例，百色市3例，北海市2例，南宁市1例，玉林市1例)。

当日新增密切接触者394人，解除隔离医学观察密切接触者243人，现有密切接触者3048人。

全区累计报告确诊病例2297例，累计治愈出院2250例，死亡2例，现有在治45例。