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广东新增本土确诊病例26例 本土无症状感染者6例

2022年09月10日08:59 来源：中国新闻网

　　中新网9月10日电 据广东省卫健委网站消息，9月9日0-24时，广东省新增本土确诊病例25例(深圳22例，汕头1例，江门2例)；新增本土无症状感染者6例(深圳6例)；另有1例本土无症状感染者转确诊病例(江门1例)。全省新增境外输入确诊病例21例(广州8例，深圳11例，珠海1例，佛山1例)；新增境外输入无症状感染者22例(广州6例，深圳3例，珠海3例，佛山6例，惠州3例，东莞1例)；另有2例境外输入无症状感染者转确诊病例(广州1例，中山1例)。

　　全省新增出院33例(境外输入19例)，目前在院712例(境外输入164例)；新增解除医学观察无症状感染者18例(境外输入13例)，尚在医学观察无症状感染者403例(境外输入145例)。

　　截至9月9日24时，全省累计报告新冠肺炎阳性感染者19453例(境外输入12248例)，其中确诊病例9608例(境外输入5055例)，无症状感染者9845例(境外输入7193例)。

(责编：乔业琼、杨迪)


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