各地开展行动遏制“天价”月饼

临近中秋节，“天价”月饼再度成为公众关注话题。

记者6日了解到，为贯彻落实国家发展改革委等四部门联合发布的《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》，近日国家发展改革委组织地方发展改革委联合市场监管部门，对部分销售价格超过500元的盒装月饼生产销售企业开展了成本调查，了解实际成本情况，并查核了有关交易信息登记情况。

调查结果显示，价格超过500元的盒装月饼生产销售成本与普通盒装月饼的成本相差不大，利润远高于普通盒装月饼。对调查中发现的过度包装、不正当价格行为等违法违规线索，已转有关部门核实并依法依规查处。

9月1日，工人在月饼加工企业生产车间工作。新华社发（刘满仓摄）

福建省福州市市场监督管理局稽查处处长郑明接受采访时表示，8月中旬以来，福州市市场监管局部署全市市场监管系统对商品过度包装、“天价”月饼问题，开展为期两个月的集中整治，重点对辖区月饼生产销售企业执行《限制商品过度包装》国家标准第一号修改单以及国家四部委关于二次天价月饼的公告执行情况进行重点检查，并对市面上销售的月饼质量的问题进行重点抽查。

据市场监管总局巡查监测，今年盒装月饼价格整体低于往年，单价500元以上盒装月饼相比往年大幅减少。从全国检查情况看，截至目前共检查酒店、商超等市场主体81565家，最新月饼平均售价157元一盒。

9月7日，工人在制作传统手工月饼。新华社发（陈其保摄）

据市场监管总局价监竞争局副局长张正明介绍，今年月饼市场总体规范有序，大多数盒装月饼单价在200元以下，较为贴近市场需求，但仍有个别企业采取多种方式炒作月饼价格，“天价”问题仍然存在。市场监管总局将加强与有关部门协作，实现线上线下一体化监管，形成治理合力。

湖南省永州市市场监督管理局食品流通安全监管科科长唐新俊告诉记者，当地已通过发放宣传册、微信转发、上门培训等形式，督促生产经营者落实主体责任，告诫生产经营者不得生产经营“过度包装”“天价”月饼，并提醒消费者加强监督和投诉举报。

9月7日，电商通过网络直播销售月饼。 新华社记者 骆学峰 摄

近日，中消协鼓励广大消费者主动参与社会监督，用随手拍的形式记录违反标准和公序良俗的过度包装月饼，向当地市场监管部门、消协组织举报。江苏省消保委监督部工作人员戴媛媛说，希望广大商家能够诚信经营、合理定价，相关的行业协会能够自律监管，那么消费者也要回归理性，才能够使得我们的节日回归质朴。

记者：庞梦霞、郭圻、刘宇轩 程济安