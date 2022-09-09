用最短时间最小代价控制疫情（国务院联防联控机制发布会）

本报北京9月8日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制8日召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控有关情况，并答记者问。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，9月以来，29个省份报告了新增本土感染者，部分地区社区传播和疫情外溢仍未完全阻断，防控形势严峻复杂。要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，严格按照第九版防控方案和“九不准”要求，力求科学精准，用最短时间、最小代价控制疫情。对于违反“九不准”、擅自层层加码的典型案例，国务院联防联控机制将予以曝光。

国家卫健委疾控局副局长吴良有表示，随着暑期结束，大量旅游人员由外地返回，尤其是高校学生集中返校，增加了国内疫情传播和跨地区扩散的风险。当前，我国仍持续面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的压力，各地仍存在发生聚集性疫情的风险，疫情防控任务依然艰巨。各地要进一步强化早发现、快处置和防扩散的疫情应对能力，切实抓好口岸地区外防输入工作，坚持科学精准开展疫情防控。

国家卫健委医政医管局副局长李大川介绍，国务院联防联控机制派出了医疗队和救治专家，进一步扩充医疗资源，对患者进行分类救治。对重症和危重症患者实行集中专家、集中资源、集中救治，由国家、省市专家共同组成专家组，精准对患者进行救治。对方舱的轻症患者加强巡诊、早期介入，防止轻型变成重型。对于定点医院的患者，有重症因素的患者加强监测，早期干预，防止病情进一步发展。对轻症、普通型、重症患者都坚持中西医结合治疗，取得了比较好的效果。

近期，多地出现聚集性疫情，全国货运是否通畅？交通运输部应急办副主任周旻介绍，全国高速公路和港口航道保持畅通，无临时关闭关停的高速公路收费站和服务区，过度通行管控问题总体上得到解决。与4月18日相比，8月底，全国高速公路货车流量增长10.1%，全国铁路货物发送量增长6.6%，公路货运量增长5.9%，监测港口完成货物吞吐量增长10.5%，主要国际航空口岸货物运输量增长77.3%，邮政快递业务量增长31.9%。“针对发生疫情的地区，我们将继续加强部门协同、部省联动、跟踪调度，高效统筹疫情防控和交通物流保通保畅，全力做好重点物资的运输保障。”

李大川说，为了保障核酸检测质量，国家卫健委严格核酸检测机构和人员资质管理，规范样本采集保存和转运工作，加大日常和应急状态下的监督管理力度。同时，加密实验室质控质评频次，重点强化核酸检测退出机制的落实。对核酸检测机构实行“红绿灯”制度，对符合条件的举办主体实行绿灯优先审批，坚决落实黄灯整改、红灯退出机制。

“受疫情形势和各地防控政策的影响，中秋假期公众旅行将以本地游、周边游、短途游为主，不会出现明显的客流高峰。”周旻表示，交通运输部门将统筹做好疫情防控和运输服务保障，全力保障旅客平安、健康、便捷出行。他建议，公众假期出行，一定要选择正规合法的交通工具，进入客运场站和乘坐公共交通工具期间，全程佩戴好口罩，自觉保持社交距离，做好个人防护，配合做好体温检测、健康码查验、信息登记等工作。

中秋、国庆临近，人员流动增加，如何做好疫情防控？吴良有介绍，假期及前后的防控措施执行时间为9月10日起到10月31日止。具体防控措施包括：倡导广大群众假期在本地过节；旅客需持有48小时内核酸检测阴性证明乘坐飞机、高铁等交通工具；推广“落地检”，按照“自愿、免费、即采即走、不限制流动”原则，跨省流动人员抵达目的地后，积极配合当地完成“落地检”；重点场所和机构查验有效核酸检测阴性证明；减少不必要的聚集性活动。

《 人民日报 》（ 2022年09月09日 02 版）