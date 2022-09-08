国家卫健委：9月以来全国29省份报告新增本土感染者

人民网北京9月8日电 （记者孙红丽）9月8日下午，国务院联防联控机制就科学精准做好疫情防控有关情况举行新闻发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，9月以来，全国29个省份报告了新增本土感染者，部分地区社区传播和疫情外溢仍未完全阻断，防控形势严峻复杂。

将对违反“九不准”、擅自层层加码的典型案例予以曝光

米锋表示，近期，周边国家疫情持续发酵，部分国家日新增病例数创疫情以来新高，有的国家已造成卫生和公共服务资源严重挤兑，我国外防输入压力明显增大。

米锋强调，要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，严格按照国家第九版防控方案和“九不准”要求，力求科学精准，用最短时间、最小代价控制疫情。对于违反“九不准”、擅自层层加码的典型案例，国务院联防联控机制将予以曝光。

个别省份的部分地市疫情仍在发展中

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，当前，全国疫情在局部时有发生。前期疫情较重的重点省份取得疫情防控的阶段性成效，个别省份的部分地市疫情仍在发展中。

吴良有进一步介绍，海南和新疆疫情防控成效显著，新增报告感染者数持续下降，疫情进入扫尾阶段。西藏疫情整体呈现向稳态势，每日新增报告感染者数量及波及范围有所下降，风险总体可控，但每日新增感染者人数仍处高位，疫情形势依然严峻。

四川疫情近日有所趋缓，当日新增感染者数波动下降，但疫情社区传播风险仍较高，加之，9月5日在泸定县发生了6.8级地震，对疫情处置增加了新的难度。黑龙江、辽宁、吉林、天津、内蒙古、江西、山东、广东、湖北、北京、上海等省份的部分地区近日疫情出现波动，存在社区传播风险。其他省份的疫情主要来自隔离封控人员，以跨地区输入为主，当地社会面传播风险整体较小。

坚持科学精准开展疫情防控

吴良有表示，总体上，各地严格落实第九版防控方案各项要求，科学精准开展防控工作，做到疫情发现一起、扑灭一起。近期，随着暑期结束，大量旅游人员由外地返回，尤其是高校学生集中返校，增加了国内疫情传播和跨地区扩散的风险。当前，我国仍持续面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的压力，各地仍存在发生聚集性疫情的风险，疫情防控任务依然艰巨。

“各地将进一步强化早发现、快处置和防扩散的疫情应对能力，切实抓好口岸地区外防输入工作，坚持科学精准开展疫情防控，持续维护良好的疫情防控局面。”吴良有说。