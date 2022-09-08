加快推动奶业振兴  中国奶业协会“两会一展”济南召开

9月5—7日，以“铸就中国奶业民族自信之魂，行稳致远高质量发展赶考之路”为主题，第十三届中国奶业大会、2022中国奶业D20峰会暨2022中国奶业展览会在山东省济南市召开。会上，中国工程院院士、中国奶业协会会长李德发表示，此次中国奶业协会周密策划和精心筹备本届两会一展，旨在为实现奶业高质量发展积势蓄能。

夯实奶业基础 加快推动奶业振兴

会上，国家市场监督管理总局食品生产安全监督管理司司长马纯良表示：“截至目前，全国共有119家婴幼儿配方乳粉生产企业，841家乳制品生产企业。乳制品监督抽检连续多年合格率达到99%以上，2021年达到99.87%。乳制品质量安全水平在食品行业继续处于领先位置。站在新的历史起点，我们更要加快推动奶业振兴。”

对于推动奶业振兴发展，工业和信息化部消费品工业司一级巡视员张晓峰提出三点建议：一深化实施“三品”行动。认真贯彻《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，深度研究消费趋势，构建安全、营养、多元的差异化产品结构，提升产品附加值；二坚持创新引领。健全创新激励机制，加强产学研用结合，加快创新成果转化；三推动数字化发展。按照《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022-2025年）》要求，加快推进信息技术在奶业全产业链层面的应用。

对此，蒙牛集团总裁卢敏放表示，压力和挑战之下，中国奶业应从多个维度出发推动改革、升级、创新，将奶业供应链夯实筑牢。

济南佳宝乳业有限公司总裁李军也表示，在行业快速发展过程中，企业应积极作为、主动作为，以提升现代化水平为目标，以加快产业数字化转型为抓手，加快质量变革、效率变革和动力变革，系统提升产业综合竞争能力，积极为消费者提供优质乳品。

一直以来，乳企不断向上游产业发力，君乐宝集团董事长兼总裁魏立华在大会期间接受采访时表示，君乐宝将坚定地以实现奶牛种业核心技术自立自强、核心种源自主可控为目标，不断提升核心研发能力、产业带动能力、国际竞争能力，打好种业翻身仗，助推中国奶业振兴。

为贯彻落实《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》，提升奶业竞争力，保障奶类供给安全，农业农村部2022年2月16日印发《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》。

伊利集团高级执行总裁张剑秋代表中国奶业企业，就如何贯彻落实《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》（以下简称：《行动方案》）发言。他表示，中国奶业人应认真贯彻《行动方案》精神，全面推动《行动方案》落地、落实，以高质量发展为引领，通过稳上游、拓布局、强核心，持续提升我国奶业的质量、效益和竞争力，为健康中国贡献力量。

乳品质量保持高水平 奶业人砥砺前行

活动现场，中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清对《中国奶业质量报告（2022）》进行解读。报告指出，2021年，我国奶业生产继续增长，规模养殖比例进一步提升，技术创新稳步加快，种业阵型初步形成，乳品质量持续保持较高水平，国产品牌美誉度和国际竞争力逐步增强。

中国奶业的辉煌成就离不开行业从业者的砥砺前行。大会期间中国奶业协会举办一系列活动，表彰为奶业持续发展作出贡献的企业和个人。

会上还展播宣传片《传承底蕴 文化助航》，举办《文化荟萃 魅力奶业——中国奶业经典企业文化集锦》首发式，内蒙古伊利实业集团股份有限公司、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、光明乳业股份有限公司、君乐宝乳业集团有限公司、黑龙江飞鹤乳业有限公司、现代牧业（集团）有限公司、南京卫岗乳业有限公司等63家奶业企业入选。

与此同时，为表彰先进，发挥先进示范作用，激励全行业奋进，经国务院审批，根据全国评比达标表彰工作协调小组印发的《全国评比达标表彰保留项目目录》和《社会组织评比达标表彰活动管理办法》（国评组发〔2022〕3号）要求，中国奶业协会开展了2022年“优秀奶业工作者和乳品加工企业”评比表彰活动。

会议现场，中国工程院院士、中国奶业协会副会长沈建忠宣读了《中国奶业协会关于表彰2022年度优秀奶业工作者和优秀乳品加工企业的决定》。经评审，决定授予张剑秋、卢敏放、黄黎明、魏立华、冷友斌、王加启、李胜利、毛学英、粘新、沈美、张志伟等包括企业领导、专家学者、媒体人在内的200位同志2022年“优秀奶业工作者”荣誉称号。授予内蒙古伊利实业集团股份有限公司、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、光明乳业股份有限公司、石家庄君乐宝乳业有限公司、黑龙江飞鹤乳业有限公司等100家企业获2022年“优秀乳品加工企业”荣誉称号。中国奶业协会方面表示，希望受到表彰的个人和集体珍惜荣誉、再接再厉，充分发挥模范带头作用，继续为我国奶业事业作出新的更大贡献。

在2022中国奶业20强（D20）峰会上，中国奶业协会在广泛征集的基础上，统筹编撰了《中国奶业数字化转型卓越案例集》，伊利、蒙牛、光明、得益、卫岗等企业凭借秀秀的数字化转型经验位列其中，展示了中国奶业数字化转型的发展历程，深化对数字化转型的认知与共识，推介数字化转型发展的经验与方案。

与此同时，为推动数字化转型赋能中国奶业高质量发展和现代化建设，中国奶业协会发布《赋能中国奶业——数字化转型与创新2025》，文件提出，到2025年，奶业数字化转型取得显著成效，现代数字技术与奶业全产业链各环节深度融合，奶业产业链供应链数字化水平持续提升，新模式新业态持续涌现、广泛普及，奶业数字化、网络化、智能化整体水平明显提升，奶业大数据产业蓬勃发展。奶业数字化创新体系进一步健全，奶业企业融合发展活力全面激发。

中国奶业大会、中国奶业D20峰会和中国奶业展览会由中国奶业协会主办，主要为行业提供交流、合作、贸易平台，是一年一度业内最为关注的行业盛会。大会同期还举办了新研究课题启动会，开展2022中国奶酪发展高峰论坛、中国奶牛种业振兴高峰论坛、乳品营养与儿童健康论坛等17个专题论坛。

与此同时，2022中国奶业展览会围绕全产业链，举办国内外奶业展览展示，搭建交流、合作、洽谈、贸易等综合平台。展示范围涵盖奶业全产业链的各个环节，从种植、养殖、繁殖育种、机械设备、动物保健到乳品加工、包装、运输、消费、贸易等高精尖的产品展示。展会设置有中国奶业20强展区、国家展团区、专业展区等，参展企业达500多家，展位面积9万余平。（沈美）