北京：市场监管部门为大闸蟹销售立规矩

本周末就是中秋节，大闸蟹销售将迎首轮高峰。商标侵权、公示信息不全、产地溯源难等一直是大闸蟹销售环节容易出现的问题，丰台区市场监管局提前部署，在大闸蟹上市前给经营商户和农贸市场立规矩，要求公示大闸蟹销售价格、产地，并承诺不销售来源不明的食品。北京青年报记者昨日从京深海鲜批发市场了解到，受到夏季南方气温高和今年中秋节较早等综合因素的影响，目前，大闸蟹的上市量与去年相比有所减少，且销售价格高于去年。

昨天上午，北青报记者跟随丰台区市场监管局执法人员来到京深海鲜市场的闸蟹销售专区进行现场检查。同时，第三方检测机构也抵达现场，对在售大闸蟹现场抽检，抽检人员随机抽取部分商户所售大闸蟹现场封存，送实验室进行检测，抗生素、铅、铬等重金属都是检测的重点，抽检结果将对社会公示。

走进闸蟹销售区，大闸蟹按照个头的大小被分装在绿色的网兜中待售。销售区左手边公示栏处悬挂的“大闸蟹规范经营指引”及市场内30家销售大闸蟹的经营商户信息一目了然。“这些正在公示的商户，他们自身及其供应商的营业执照、商标授权证明等材料都已经在市场和市场监管部门进行了审核备案。”丰台区市场监管局食品市场科副科长王昆说。

北青报记者注意到，闸蟹区内每家商户的门口沿用了去年的公示制度，经营者的营业执照、销售凭证，以及包括产品名称、品种或品牌、产地（捕捞地或养殖地）、价格（标明计量单位、单价、公母）等所售大闸蟹的产品信息全部公示。如：在一家名叫“蟹来仙”的商户门口，这里公示销售的大闸蟹产地为江苏兴化，当日的批发价格为2两母蟹90元/斤；2.5两母蟹120元/斤；3两公蟹80元/斤。“每天大闸蟹的价格都不同，我们会根据当天的时价及时更换公示的内容。”老板夏杰先生说。王昆表示，今年除了在商户门口沿用去年的公示项目外，还增加了一项商户诚信经营承诺书，商户向社会公开承诺不销售来源不明的食品；不伪造、冒用他人注册商标标识的食品；明码标价，杜绝价格欺诈等，这一举措可以督促商户从自身出发，守法经营。

8月中旬，丰台区市场监管局就开始逐步加大食品市场环节大闸蟹市场监管力度，其中特别针对批发市场进行源头把控，其中包括指导市场制作指引公示牌、对市场主办方及经营商户开展培训教育、加大监督抽检力度等。丰台区市场监管局提醒消费者，在购买和食用大闸蟹时要注意选择正规渠道，索要发票或收据，如发现或遇到食品安全问题，可联系当地市场监管部门进行投诉举报。