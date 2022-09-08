北京9月中旬起分批接种流感疫苗

日前，市卫健委、市教委、市人社局共同发布2022年北京市流感疫苗接种工作方案。本市流感疫苗接种工作将于9月中旬开始分批实施，免费接种工作初定于11月底结束。第一批次接种工作定于9月中旬开始，主要面向60岁及以上京籍老年人，第二批次定于9月下旬开始，主要面向中小学校、中等专业学校和技工院校学生，同步启动全市流感疫苗自费接种工作。

根据工作方案，免费接种流感疫苗的人群为——具有本市居民身份证明/社会保障卡，年龄在60周岁以上的老年人；所有在校的各类中小学校学生（包括小学、普通中学、中专学校、职业高中、技工院校、工读学校、特殊教育学校的本国和外籍学生）；各区卫生健康行政部门认定的重大活动应急保障人员（含新冠肺炎疫情防控一线人员）。

各区常规免疫预防接种门诊负责提供自费及免费流感疫苗接种服务，积极组织辖区内符合条件的医疗机构和医务人员提供自费流感疫苗接种服务。接种需求较大的区，应至少组织一家符合条件的二级及以上医疗机构在本年度流感疫苗接种期间提供接种服务。各区选择合适场所合理设置临时接种点，必要时启用新冠疫苗临时接种点以满足人群集中接种需求。各区应采取组建区级机动接种队、延长预防接种门诊接种时间、设立周末门诊、鼓励体检中心设立接种门诊等多种措施进一步提升辖区接种服务能力。