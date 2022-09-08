手机拍一下就能测温 你的热量是咋传过去的

【长知识】

马上就到中秋节小长假了，你准备去哪里玩呢？想必不少人会选择乘坐高铁出游。在高铁上，你可能会发现，列车乘务员每隔几个小时就会拿个手机对着乘客们“拍照”。

或许，有人会很疑惑：为什么乘务员要“偷拍”我呢？

其实，乘务员不是在“偷拍”，而是在测量旅客的体温。乘务员们手持的也并不是普通的手机，而是有红外测温功能的手持终端机。这样既减少了近距离接触带来的交叉感染风险，又可以在不打扰旅客的情况下完成快速测温。

随着后疫情时代的到来，口罩及各种消毒产品已经成为人们生活中的日常消耗品，而在各种公共场所，人们对各式各样的测温设备也不再陌生。

这些设备能在短短几秒之内检测出被测物体的温度，为我们的生产生活、尤其是为新冠肺炎疫情发生以后的常态化监测防控提供了极大便利。

那么，红外测温仪是怎样迅速测出物体温度的呢？今天我们就来好好说说这个事。

接收被测物向周围辐射的电磁波

要想了解红外测温仪的工作原理，有一个定律是我们必须要知道的，那就是热辐射定律。

德国物理学家古斯塔夫·基尔霍夫在1859年提出了热辐射定律，用来描述物体的发射率和吸收比之间的关系。

简单地概括一下热辐射定律，就是自然界中一切温度高于绝对零度（约为零下273.15摄氏度）的物体都在不停地向它周围的环境辐射电磁波，不同波段的辐射量不一样，其中波长在0.75至100微米之间的是红外波段。随着物体温度升高，其向周围环境辐射的总能量也逐渐变多。

利用这一原理，我们就可以通过测量被测物体向外界辐射的能量，从而测得物体的表面温度。

当我们用红外测温仪对某一物体进行温度测量时，待测物体向周围环境辐射的电磁波就被仪器接收了。系统中的光学器件则会将该部分热辐射能量汇聚到探测器上，把热信号转化为电信号，将处理好的电信号以温度的形式显示出来，就可以得出仪表上看到的温度值了。

非接触式红外测温仪主要有两大类

红外测温仪的种类有不少，目前市面上常见的非接触式测温设备主要有额温枪和红外热成像体温仪这两类。

额温枪就是手持式的红外测温仪，通过内部的传感器接收人体发射出的红外辐射，就可以显示出人体额头表面的温度。

红外热成像体温仪是通过软件，监测物体的热图谱来分析其温度，这种方式能够更加清楚、直观地监测温度。

在文章的开头我们就说到，在高铁上“拍照”的乘务员使用的，就是红外热成像体温仪，它可以减少测试者与被测者之间的接触，让测温变得更安全也更便捷。但是红外热成像体温仪监测的往往是物体或人体表面的温度，因此可能会存在一定的测温误差。

还有一种在线式红外测温仪，它常常出现在施工作业现场，其能够24小时连续进行温度监测，甚至可以在高温等恶劣的环境下工作。通过监测温度，维护人员可以用较低的成本找出工厂内潜在的问题，因为任何温度异常现象都可能指向某个安全隐患。借助这种测温仪器可以及时发现施工现场的问题并对其进行纠正，降低安全事故发生的可能、减少人员和财产损失。

借助上述这些红外测温设备，我们可以快速得到被测物体的温度，这为人们的生产和生活带来了很多便利。

尤其是自新冠肺炎疫情暴发以来，几乎所有的公共场所都会设置测温的设备，例如公园门口、商场超市入口、地铁安检口、学校大门口，工作人员都会手持测温仪，在你的手腕上测一下温度；在学校食堂、餐厅入口等，往往会设置扫描式红外热成像仪，当你经过时，体温便迅速显示在仪器上。

然而，网上曾有传言“红外测温仪会伤害身体”。对此，中国疾病预防控制中心研究员冯录召表示，红外测温仪并不是向人体发射红外线，而是接收人体发出的红外线热辐射，对身体是无害的，大家大可以安心地接受测温，没有必要担心和疑虑。

所以，中秋节小长假出游时，我们务必要配合相关工作人员，积极进行体温测量并出示健康码，为疫情常态化防护贡献出我们自己的力量。（来源：数字北京科学中心）