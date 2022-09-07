国家卫健委：健康中国行动2022年主要目标提前实现

人民网北京9月7日电 （记者乔业琼）中宣部今日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来卫生健康事业发展成就有关情况，并答记者问。

会上，有记者提问，健康中国各项工作的推进情况怎么样？阶段性目标实现的进度如何？

对此，国家卫生健康委员会副主任李斌表示，健康中国行动2022年主要目标提前实现，健康中国建设开局起步良好、进展顺利。主要体现在：

健康入万策，促进健康的政策体系基本建立。成立健康中国行动推进委员会，组建专家咨询委员会，探索建立健康影响评价评估机制，形成了部门协同、省市县联动的工作格局。

知识进万家，健康科普“两库一机制”逐步构建。建立国家健康科普专家库和资源库、全媒体健康科普知识发布和传播机制，全面普及健康知识。

关注全周期，健康维护能力明显提升。人均基本公共卫生服务经费补助标准提高到84元。为高血压、糖尿病、肺结核病等重点疾病患者和0-6岁儿童、孕产妇、65岁以上老年人等重点人群提供健康管理服务。综合防控儿童青少年近视工作扎实推进，学生体质健康状况逐步提升。重大疾病得到有效遏制，重大慢性病过早死亡率低于全球平均水平。

生活更健康，生产生活环境持续改善。健康生活方式成为新时尚，居民健康素养水平提高到25.4%；体育场地面积不断增加，经常参加体育锻炼人数的比例达到了37.2%。城市生活环境改善明显，空气质量优良天数比例持续提升；农村卫生面貌焕然一新，自来水普及率、卫生厕所普及率逐步提高。

全民齐参与，健康中国行动的氛围日益浓厚。“共建共享、全民健康”是建设健康中国的战略主题。大力倡导“每个人都是自己健康的第一责任人”，形成了人人追求健康、维护健康的良好社会氛围。