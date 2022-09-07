中国这十年：老百姓健康获得感不断增强，健康权益得到充分保障

人民网北京9月7日电 （记者乔业琼）中宣部今日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来卫生健康事业发展成就有关情况，并答记者问。

“这十年，是我国卫生健康事业进步最大，老百姓健康获得感不断增强的十年。”会上，国家卫生健康委员会副主任李斌表示，人均预期寿命从74.8岁增长到78.2岁，这是一个历史性的跃升。主要健康指标居于中高收入国家前列，人民群众健康权益得到充分保障。具体表现在：

健康中国战略全面实施、人民健康得到全方位保障。制定修订《基本医疗卫生与健康促进法》等法律；编制和实施了“健康中国2030”规划纲要，深入实施健康中国行动；健康扶贫工程累计帮助近1000万个因病致贫返贫家庭成功摆脱贫困；爱国卫生运动融入社会健康治理的方方面面，文明健康、绿色环保的生活方式日益普及，居民健康素养显著提高。

促进人口长期均衡发展，“一老一幼”健康水平进一步提高。不断优化生育政策，先后实施单独两孩、全面两孩和三孩生育政策，取消社会抚养费等制约措施，推出一系列配套支持政策。实施积极应对人口老龄化国家战略，深入推进医养结合，积极推进老年友好型社会建设。母婴安全保障能力显著提升，我国婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率远低于中高收入国家平均水平，妇幼健康核心指标进一步向好。

医药卫生体制改革持续深化、人民群众“看病难、看病贵”问题加速破解。历史性地全面破除以药补医的旧体制，持续推进“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的转变，推广三明医改经验。覆盖城乡的医疗卫生服务三级网络不断健全，90%的家庭15分钟内能够到达最近的医疗点。国家基本药物目录品种增加到685种。基本医疗保险参保人数超过13.6亿人，居民个人卫生支出占卫生总费用比例降至27.7%。

公共卫生防护网筑牢织密，传染病、慢性病、职业病、地方病防控更有效有力。我国消除了疟疾，实现了乙肝控制目标，艾滋病疫情得到有效控制。重大慢性病过早死亡率低于全球平均水平。尘肺病等重点职业病高发势头得到初步遏制。血吸虫病疫情降至历史最低水平，如期实现地方病防治三年攻坚行动目标。面对新冠肺炎疫情这一百年来全球最严重的传染病大流行，我国坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，因时因势不断调整防控措施，最大程度保护了人民群众生命安全和身体健康，统筹了疫情防控和经济社会发展，经受住了严峻考验，充分展现了中国精神、中国力量、中国担当。

卫生人才队伍整体素质不断提高、医疗技术能力与质量水平双提升。到2021年，我国卫生人员总量达到1398.3万人，各类人才队伍规模不断壮大，基层卫生专业技术人员占比达到72%。构建优质高效医疗服务体系，设置国家医学中心和国家区域医疗中心，加强医联体、医共体建设和县域综合医改，50%的县医院能够开展复杂手术。推进大病重病在本省解决、一般病在市县解决、头疼脑热在乡镇、村里解决，年人均诊疗次数、住院率等指标逐步达到或接近发达国家平均水平。

中医药守正创新、传承发展，让更多群众方便看中医、放心用中药。加快建设优质高效中医药服务体系，基层中医药服务能力显著提升，中医药服务更公平、更可及、更便利。推动中医药走向世界，中医药已传播至196个国家和地区。

卫生科技发展日新月异、参与全球卫生治理更深更广。新药专项推动我国新药研发由“仿”到“创”的跨越式发展，传染病专项提升我国及时有效应对新发突发传染病的综合防控、应急处置和科学研究能力。深入参与全球卫生治理，扎实推进“健康丝绸之路”建设，持续开展卫生援外工作，在抗击埃博拉、新冠肺炎等疫情中体现了构建人类卫生健康共同体的大国担当。