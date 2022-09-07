北京9月中旬起启动流感疫苗接种 三类人群可免费

人民网北京9月7日电 （记者孙红丽）为积极做好新冠肺炎疫情防控形势下秋冬季呼吸道传染病防控工作，北京市卫生健康委员会 、北京市教育委员会 、北京市人力资源和社会保障局研究制定了《2022年北京市流感疫苗接种工作方案》（以下简称《方案》），其中明确，60周岁以上老年人、所有在校的各类中小学校学生以及重大活动应急保障人员可免费接种流感疫苗。

三类人群可免费接种流感疫苗

该《方案》明确，本市免费接种流感疫苗的人群有三类，分别是具有本市居民身份证明/社会保障卡，年龄在60周岁以上（出生日期在1962年12月31日之前）的老年人；所有在校的各类中小学校学生（包括小学、普通中学、中专学校、职业高中、技工院校、工读学校、特殊教育学校的本国和外籍学生）；各区卫生健康行政部门认定的重大活动应急保障人员（含新冠肺炎疫情防控一线人员）。

各区常规免疫预防接种门诊负责提供服务

在接种场所方面，全市各区常规免疫预防接种门诊负责提供自费及免费流感疫苗接种服务。各区应根据实际需要，积极组织辖区内符合条件的医疗机构和医务人员提供自费流感疫苗接种服务。群众接种需求较大的区，应至少组织一家符合条件的二级及以上医疗机构在本年度流感疫苗接种期间提供接种服务。

各区选择合适场所合理设置临时接种点，必要时启用新冠疫苗临时接种点以满足人群集中接种需求。各区应采取组建区级机动接种队、延长预防接种门诊接种时间、设立周末门诊、鼓励体检中心设立接种门诊等多种措施进一步提升辖区接种服务能力。

深入推进预约接种制度

《方案》提出，2022年全市深入推进新冠肺炎疫情防控形势下流感疫苗预约接种制度。各区负责组织辖区中小学校、中等专业学校、技工院校、养老机构、村/居委会等单位在区疾控中心的指导下与辖区预防接种门诊做好免费人群接种工作的预约和对接。

有接种意愿的市民可通过网络、电话、现场预约等多种预约方式在预防接种门诊进行预约接种。

9月中旬开始第一批次接种

根据安全第一、有序实施的原则，全市接种工作分批实施。

根据《方案》，第一批次接种工作定于9月中旬开始，主要面向60岁及以上京籍老年人，同步启动中小学校、中等专业学校和技工院校学生接种宣传动员。

第二批次定于9月下旬开始，主要面向中小学校、中等专业学校和技工院校学生，同步启动全市流感疫苗自费接种工作。

第三批次定于10月上旬开始，主要面向重大活动应急保障人员（含新冠肺炎疫情防控一线人员），全市流感疫苗免费接种工作如无特殊原因，初定于11月底结束。