医疗“新基建”护航全民健康

将医疗机械臂“搬”到服贸会

近日，由工信部、国家卫健委等主办的首届卫生健康与工业科技创新服务大会亮相2022年中国国际服务贸易交易会。在卫生健康与工业科技融合创新展区上，不少观众领略了医疗健康领域的新技术、新应用、新服务。

一进展区，观众可以看到AOE空气消毒机在自动全速运行。据悉，消毒机采用活性复合粒子发生技术，可杀灭环境中的病毒和细菌，快速营造洁净、清新的环境。

为了让人们直观地感受一支疫苗的诞生，医疗企业将智慧工厂辅助细胞培养的机械臂“搬”到了现场。据介绍，有了机械臂，只要设定好时间，它就会一天24小时不停晃动，保证所有细胞液被充分摇匀。

某医疗机构在展区呈现一款脑卒中AI产品，可对颅脑CT平扫影像进行显示、测量出血体积等，这种产品可用于对急性颅内出血患者的分诊提示，让患者尽早接受救治。

工信部副部长王江平表示，医药工业正面临新一轮技术变革的深刻影响。新一代信息技术和生物医药深度融合，为医药工业持续发展打造了新引擎，也推动着卫生健康领域不断涌现出新模式、新业态。

据悉，工信部中小企业发展促进中心与国家卫健委医药卫生科技发展研究中心倡议成立卫生健康科技创新产业发展联盟，集合卫生健康领域的高等院校、科研院所、医疗机构、医药企业等，将开展联合创新、共建科技成果转化信息交流平台、联合培养人才、构建完善科技成果转化链，促进各要素协同创新。

“让信息多跑路，让患者少跑腿”

“通过规范化、系统化、个体化的医疗信息服务，使得孕前、孕中、产后、智能随访管理等环节无缝连接。”湖南省常德市妇幼保健院相关负责人介绍，该院妇幼健康管理平台于2020年12月上线使用，将保健与临床相结合，为常德市孕产妇提供了一个智慧、便捷的妇幼健康云端平台。

安徽省庐江县中医院紧跟数字化转型风潮，通过微信公众号、“互联网+检验”、远程会诊、双向转诊等打造“指尖医院”，“让信息多跑路，让患者少跑腿”，促进患者就医便捷化和管理科学化。

近几年，中国全民健康信息化建设成效显著。国家卫健委发布的信息显示，截至2021年底，国家级全民健康信息平台基本建成，“互联网+医疗健康”便民惠民服务向纵深发展，100%的省份、85%的市、69%的县建立了区域全民健康信息平台，全国7000多家二级以上公立医院接入区域全民健康信息平台，2200多家三级医院初步实现院内医疗服务信息互通共享。

得益于健康医疗信息化建设，在线医疗用户规模持续扩大。中国互联网络信息中心近日发布的第50次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年6月，中国在线医疗用户规模达3亿，较2021年12月增长196万，占网民整体的28.5%。

业内人士认为，各级医院普遍开展互联网健康咨询、分时段预约就诊、移动支付等线上服务，优化改造就医流程，使群众的看病就医问题得到有效缓解。

推动健康大数据规范应用

随着互联网和信息技术飞速发展，健康医疗大数据的价值越来越受到重视。中国工程院院士、中国疾病预防控制中心主任沈洪兵说，中国已将促进健康医疗大数据的应用与发展纳入国家发展战略。利用互联网及大数据技术进行健康医疗大数据的共享、挖掘、分析与应用，可以助力提升医疗技术质量，推动医疗科研创新，优化医院管理，更好服务群众健康需求等。

目前，健康医疗大数据的应用还面临一系列挑战。在沈洪兵看来，中国缺乏医疗健康大数据来源、收集和管理的共享机制，还存在数据孤岛。“如何将跨机构、跨领域、跨平台、跨系统的数据打通，共享是目前大数据使用面临的最大壁垒。此外，个人信息、隐私等数据安全隐患也需要注意。”沈洪兵说。

有关机构正积极加快相关部署。首个完全由机器学习算法生成的大型开放生物医学知识图谱——“生物医学信息学本体系统”在本届服贸会上发布，该系统由粤港澳大湾区数字经济研究院AI平台技术研究中心和清华大学统计学研究中心联合开发，将助力医疗信息平台建设，带动生物医学大数据与人工智能行业的发展。

国家卫健委规划司司长毛群安表示，面对数字化变革带来的机遇与挑战，卫生健康行业将进一步推动数字健康“新基建”。