北京9月6日新增14例本土确诊病例

据北京卫健委官方微博消息，9月6日0时至24时，北京新增14例本土确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者；新增4例境外输入确诊病例(含1例无症状感染者转确诊病例)和3例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院4例，解除医学观察的无症状感染者11例。

本土确诊病例

确诊病例1：现住中央民族大学附属中学，为社会面筛查人员，9月6日诊断为确诊病例。

确诊病例2：现住北京化工大学昌平校区，通过120主动送诊、发热门诊筛查发现，9月6日诊断为确诊病例。

确诊病例3至14：现住北京化工大学昌平校区，为隔离观察人员，9月6日诊断为确诊病例。

境外输入确诊病例

确诊病例1：中国台湾籍，8月30日从中国台湾到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，9月6日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国台湾籍，8月31日从中国台湾到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，9月6日诊断为确诊病例。

确诊病例3：英国籍，9月3日从英国经法国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，9月6日诊断为确诊病例。

确诊病例4：中国籍，9月3日从韩国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，9月4日诊断为无症状感染者，9月6日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。