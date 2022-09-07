救援人员要高度警惕震后山地灾害

四川泸定6.8级地震发生以来，各方力量正赶赴灾区开展应急抢险救援。未来，地震过后最容易引发什么山地灾害？相关救援人员又该采取怎样的避险措施？9月6日，中科院成都山地灾害与环境研究所研究员王全才进行了解读。

据了解，位于震中20千米范围内的得妥镇，部分地段山体滑坡较为严重，该镇湾东村飞水沟和银厂沟两条河流汇合处因山体滑坡造成堰塞湖，不仅使群众被困，也造成道路受损，救援人员进入困难，转运人员受阻。

“地震过后，最容易引发的山地灾害就是崩塌，然后就是滑坡，再过一段时间就是泥石流，顺序基本上是这样。”王全才说，地震发生时会产生外力，这种外力会导致山坡高陡处比较硬和脆的岩石产生崩塌，形成崩塌落石。长时间过后，崩塌落石会形成堆积体，遇雨便会产生滑坡。而崩塌、滑坡使得固体物源不断积累，时间长了就会有发生泥石流的隐患，还会无意间加大泥石流的规模。

有报道称，6日凌晨，四川阿坝州森林消防支队74名森林消防员驾驶3艘皮划艇通过堰塞湖，进入湾东村。由于村庄在半山腰，现场道路不通，救援人员决定用绳索辅助救援。先由一名消防员攀爬上70多度的陡坡再放下绳索，后续人员通过绳索将村民背下山，护送到舟艇上，再通过水路对他们进行转运。这种情况下，救援人员的生命安全也时刻面临山地灾害的威胁。

王全才表示，在地震当中，往往是比较高陡的山体容易产生崩塌和滑坡。处于高陡山体附近的房屋结构并不稳定，救援人员在救灾的时候，如果进到屋内，便会容易遭到落石的伤害。

“救援人员在行驶途中或实施救援时，需要着重注意附近山体上一些松动岩体的情况，及时判断是否存在崩塌的隐患。同时如果遇见下雨还需注意是否会生成坡片泥石流。”他说，此外山洪等山地灾害、路基塌方水毁等公路灾害也需要关注。

“在救援中，知晓一些基本的避险措施非常必要。”王全才说，在救灾途中如果救援人员看到前方道路上有零散的落石，或者道路左右两边高陡坡体有碎石正在往下掉，就要特别小心。

“地震过后，高处的坡体会变得十分松散、容易坍塌，结构很不稳定，这样的次生灾害容易影响救援人员的个人安全。”王全才建议，如果出现沟道，还需防范沟道洪水，且泥石流的危害也不容小觑。他说，救援人员在尽全力救助灾民的同时，也一定要时刻保持高度警惕，保护好自己的生命安全。