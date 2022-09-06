人保健康亮相2022服贸会 多元保险科技赋能民生保健医疗

近日，以“服务合作促发展，绿色创新迎未来”为主题的2022年中国国际服务贸易交易会（下称“服贸会”）在北京国家会议中心开幕。人保健康以“人民健康之林”为主题，携远程数字医疗、全程线上化社保慢病业务、企业联合医务室、儿童成长健康、等多元化医疗健康保险服务精彩亮相 “健康卫生服务”专题展区，全方位诠释了人保健康面向新时代，把握新要求，坚持“服务大局、创新变革、科技引领、客户至上、价值为先、专业为本”的新经营理念。

人保健康在本届服贸会上的展位。（受访者供图）

开展首日，人保健康展区受到了人保系统与医疗健康行业各专业人士的高度关注。同时，此次展出的联合医务室、慢病社保等业务吸引了大批专业观众，他们对“医疗+服务+保险”创新模式下的成果表示了肯定，并希望能积极促成与人保健康未来在此类项目上的合作。

人保健康相关负责人介绍，近年来该公司积极参与提升医保服务质效，科技赋能社保体制改革，以保险业务为驱动探索三医联动模式创新，持续提升产品供给、健康管理与科技运营三方面能力。通过整合医疗资源，与医疗机构互联互通，有针对性的为企业机构和城镇居民提供优质便捷的医疗服务，助力增强群众获得感；与医保、医院信息系统进行对接，通过智能理赔管理医疗费用的支出；以药品服务为切入点，带动健康产业的联动。2021年全年，人保健康共承办社保项目359个，覆盖25个省的118个地市，服务参保群众1.85亿人。

该负责人表示，此次展出的“全程线上化的社保慢病业务”以经办基本医保慢特病管理业务为切入点，通过建立全流程门诊慢特病经办管理及服务平台，以支付为纽带，探索打通“医疗、医药、医保”壁垒，为患者提供“申报审核、基金结算、疾病管理”等一整套线上+线下全流程闭环管理服务，打造 “医保经办+疾病管理+商业健康险”的新模式。目前，已在陕西、山西、河北、安徽、内蒙古、四川等省落地10多个项目，服务慢病人群约72万人，实现保费收入13.8亿元。

此外，人保健康在国家多层次医疗保障体系建设中找准发展方向，落实普惠性、基础性、兜底性制度要求，以增进人民福祉为出发点，探索构建以客户为中心，以健康服务卡为载体，以医疗、医药、康复护理机构等优质资源为依托，面向B端与C端客户搭建联合医务室、互联网医院、医疗代表（健康管家）等多样化健康服务界面，实现基本医疗保险、企业补充医疗保险和个人商业健康保险的一站式支付结算，打造健康保障服务生态闭环。

该负责人还提出，联合医务室是整合商业保险与医疗机构资源，通过在办公地点设立联合医务室，为员工提供福利性质的一站式健康保障和管理服务。该项目通过与医院系统打通实现商业医疗险直付，具有时效快、覆盖广等优势。优质医疗向基层延伸，让职工就近得到更好的医疗服务，同时提高其获得感。

“随着医改从‘以治病为中心’向‘以健康为中心’加快转型，我们也将在‘健康保险+健康管理’融合发展方面继续加大探索力度。2021年，公司开展各类健康管理服务459万人次，其中药品服务6.9万人次，同比增长227%；中医服务4.4万人次，同比增长96%；重大疾病远程会诊806人次，同比增长144%；公司承担健康风险保障总额200.9万亿元，同比增长29.1%；赔付金额162.8亿元，同比增长19.9%。”该负责人说。