2022年中国奶酪发展高峰论坛在鲁召开

9月5日，由中国奶业协会主办，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司承办的2022年中国奶酪发展高峰论坛在鲁召开。

中国奶业协会会长李德发院士指出，“奶酪是奶业发展成熟阶段的标志性产品，发展奶酪有利于奶源的综合利用及乳产品产销结合调整，有助于带动乳品消费升级。推动奶酪创新发展意义重大，正当其时。”

奶酪产量不断增长，市场规模持续扩张，标志着奶酪正在进入中国人的餐桌，逐渐成为日常饮食的重要组成部分。蒙牛集团总裁、妙可蓝多董事长卢敏放在论坛上指出，奶酪是优质的乳制品，也是重要的粮食，蒙牛和妙可蓝多将与更多行业伙伴一同推动中国从喝奶到吃奶的战略性转型。此外，他表示蒙牛将会更加坚定的支持妙可蓝多稳中求进，做优做强，朝着世界一流的奶业企业目标拼搏奋进。

为加速奶酪行业赋能奶业高质量发展，中国奶业协会结合我国奶酪产业发展现状及未来发展趋势，制定了《奶酪创新发展助力奶业竞争力提升三年行动方案》，并在论坛现场发布。

中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清现场解读，据悉，该《方案》共包括4大部分，分别为实施背景、总体要求、重点任务和保障措施。阐述了当前我国奶酪市场的发展趋势、以及面临的挑战和机遇，明确了指导思想，提出了：一要创新驱动，重点突破；二要需求拉动，多元发展；三要统筹联动，协同并进等三项基本原则。

此外，该方案强调奶酪是调优乳品结构、增加乳品消费、促进奶业振兴的重要抓手。并确定了奶酪行业发展总体目标：到2025年全国奶酪产量达到50万吨，全国奶酪零售市场规模突破300亿元。

作为中国奶酪行业领导品牌的妙可蓝多，其创始人兼CEO柴琇女士在本届高峰论坛中带来了题为“产业共兴为己任，推动奶酪新增长”的专题报告，从行业引领者的角度复盘中国奶酪发展之路，并提出用奶酪产业共兴加速奶酪行业发展结构升级，凸显奶酪产业助力中国奶业竞争力提升的引领作用。

根据欧睿数据，2021年我国奶酪的出货量已经达到25万吨，零售额也实现131亿元人民币，而未来的五年，零售额和出货量的复合增速仍然将保持双位数的增长远，高于世界平均水平，因此中国的奶酪市场迎来了行业发展的黄金十年。

中国奶酪行业发展的黄金十年，是机遇也是挑战。此时，如何提升酪产业的新增长成为行业共同关注的问题。在柴琇看来，这需要凝聚行业力量，结合行业龙头企业的优势，充分挖掘并培育边疆省份的特色乳制品产业。这也是妙可蓝多发起并实施《中国奶酪产业共兴计划》的核心原因所在。

值得注意的是，本届奶酪高峰论坛上，妙可蓝多与陕西博羚乳业有限公司、黑龙江鞍达实业集团股份有限公司举行现场签约仪式。根据签约内容，妙可蓝多将借助自身品牌优势，技术优势、渠道优势等，通过多方面合作赋能，共同打造特色奶酪产品。

根据《中国奶酪产业共兴计划》的战略规划，妙可蓝多将联合更多具备乳制品产业基础或特色奶源的省份地方政府，选择特色奶酪合作方或有志于奶酪事业的乳品企业，共同打造一批具有中国本土特色的奶酪产品和优质奶酪产业基地。

与此同时，未来5年内，妙可蓝多还将携手更多合作伙伴，将奶酪产品推广进入校园，以助力中国儿童、青少年的健康成长，并最终实现中国本土特色奶酪产业发展，打造具有规模的本土特色奶酪市场。

妙可蓝多表示，希望与行业同仁一起，整合全球资源提升我国奶酪产业发展水平，共兴奶酪产业，共同打造千亿规模的奶酪市场，迎接奶酪的黄金时代。（记者 张敏）