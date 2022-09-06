2022年现代牧业优质乳工程项目成果发布暨国家优质乳工程技术专题研讨会在济南召开

9月5日，由现代牧业与国家奶业科技创新联盟联合主办的第十三届中国奶业大会——“2022年现代牧业优质乳工程项目成果发布暨国家优质乳工程技术专题研讨会”在济南召开。

作为此次论坛最重要的议程之一，现代牧业优质乳工程评价成果白皮书的发布标志着现代牧业在规模化养殖行业中始终处于持续领先地位，为行业发展提供了有力的技术支撑。

随后国家奶业科技创新联盟又先后授予现代牧业总裁孙玉刚“优质乳工程助力国民营养计划功臣奖”，以及2022年通过优质乳认证的16家牧场“现代牧业优质乳工程标杆牧场”和“现代牧业优质乳工程示范牧场”奖牌，对现代牧业在优质乳工程中所做工作给予了高度认可。

现代牧业作为“优质乳工程”第一批践行者，于2014年9月在国内率先实施“优质乳工程”优质UHT灭菌奶项目；2016年，现代牧业成为全国首家UHT灭菌奶和优质巴氏杀菌奶同时通过优质乳工程验收的企业，并成为“国家奶业科技创新联盟”首批理事会成员；2019年荣获“优质乳工程绿色发展奖”；2021年，现代牧业成为全国首家通过优质乳工程认证的集团化牧业公司；2022年现代牧业16个新增牧场全部顺利通过“优质乳工程－特级乳”成果验收。

优质乳工程对中国奶源品质保障和科技创新起到了至关重要的推动作用。其制定了全产业链标准28项，实现了3大科技突破，在国际上率先开发制定乳铁蛋白检测方法标准，实现生乳用途分级和绿色低碳加工工艺重大技术创新，引领示范企业培育优质乳品牌。

孙玉刚在发言中特别强调，科技的发展和创新加速着众多商业领域的转型升级，集团通过收购“爱养牛”“云养牛”两家平台公司，打通饲料供应端、奶牛养殖端、牛奶生产端的质量数据，实现全链条质量追溯，真正对生产的每一环节做到可视可控。

2022年，现代牧业依然保持着奋楫争先的斗志，踏上全面实施创建优质乳标识制度、升级奶牛养殖技术、实施乳制品加工工艺标准化监管三大体系建设的新征程。在坚守“安全健康第一”的核心价值观下，现代牧业将全力打造双战略模式，做强核心业务，布局全产业链，努力成为引领全球牧业发展的产业先锋。