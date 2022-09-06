要求把抢救生命作为首要任务 全力救援受灾群众  最大限度减少人员伤亡

新华社北京9月5日电 北京时间9月5日12时52分，四川甘孜藏族自治州泸定县发生6.8级地震，震源深度16公里。截至目前，地震已造成21人死亡、30余人受伤，部分水、电、交通、通信等基础设施受损。

地震发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平高度重视并作出重要指示，四川甘孜泸定县6.8级地震造成重大人员伤亡，要把抢救生命作为首要任务，全力救援受灾群众，最大限度减少人员伤亡。要加强震情监测，防范发生次生灾害，妥善做好受灾群众避险安置等工作。请应急管理部等部门派工作组前往四川指导抗震救灾工作，解放军和武警部队要积极配合地方开展工作，尽最大努力确保人民群众生命财产安全。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示，要求抓紧核实灾情，全力抢险救援和救治伤员，注意防范滑坡、泥石流等次生灾害，妥善安置受灾群众，尽快抢修受损的交通、通信等基础设施。有关部门要对地方抗震救灾加强指导和支持。

根据习近平指示和李克强要求，应急管理部、自然资源部、国家卫生健康委等部门已派出工作组赶赴灾区指导救援救灾。四川省、甘孜州已组织救援力量开展救灾工作，并紧急调拨帐篷、棉被、折叠床等救灾物资运抵灾区。抗震救灾各项工作正在紧张有序进行。

《 人民日报 》（ 2022年09月06日 01 版）