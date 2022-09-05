第二届中国超声医学发展大会召开

9月3-4日，由国家卫生健康委能力建设和继续教育中心、中国民族卫生协会、浙江省湖州市人民政府联合主办的“聚共识、谋发展、强基层——第二届中国超声医学发展大会”在浙江省湖州市召开。国家卫生健康委科教司、国家卫生健康委能力建设和继续教育中心、中国民族卫生协会、浙江省卫生健康委、湖州市人民政府相关领导出席会议并致辞。

会议以超声医学高质量发展为主题，聚焦县域医疗卫生健康需求和短板，围绕新形势下中国超声医学发展新机遇进行探讨交流，共谋共享新技术、新应用、新产品在县域超声领域的落地与推广，展望县域超声医学发展创新举措。大会主论坛设“忆往昔、‘超’感动”“解政策、引方向”“强基层、新征程”三个主题及县域超声知识技能竞赛。设超声诊疗设备科创成果推介、县域医疗超声诊断的痛点问题之——妇产科急重症超声、血管与浅表器官超声workshop暨2022全国血管与浅表器官超声规范化研讨班、胃肠超声进基层、肌骨超声不出“县”、乳腺癌超声早期诊断及新技术的规范应用、肿瘤超声治疗技术在基层的应用等七个分论坛。

中国医学装备协会超声装备技术分会、中国女医师协会超声医师分会、中国民族卫生协会超声医学分会、中国非公立医疗机构协会超声专业委员会、湖州市超声医学工程学会、清华大学万科公共卫生与健康学院、解放军总医院第一医学中心、第三医学中心、北京大学第三医院、北京协和医院、首都医科大学附属北京友谊医院、宣武医院、复旦大学附属华东医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、湖州市第一人民医院、湖州师范学院附属第一医院等各级各类医学院校、医疗卫生机构负责人，以及从事超声医学工作的相关专家和学者参加了此次会议。