青海多举措保障疫情滞留游客返程及学生上学

新华社西宁9月4日电（记者央秀达珍）截至9月4日10时，青海省本轮疫情累计报告阳性感染者1664例。8月12日起，青海遭遇新一轮新冠肺炎疫情，正值旅游旺季的青海，不得不按下“暂停键”，万名游客因疫情滞留青海。

在确保疫情不扩散外溢的前提下，如何回应滞留旅客诉求，帮助他们尽快安全有序返程，成为当前青海省疫情防控的一项重要任务。

9月2日，青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市有序安排符合防疫条件的游客返程。海西州格尔木市文体旅游广电局供图

青海省文化和旅游厅副厅长马建立介绍，青海要求属地政府，要做到对滞留游客情况底数清楚、需求清楚、面临困难清楚、信息沟通清楚，处理好游客退票、退团、退费工作，妥善安排行程调整，协助滞留游客返程。

公布服务热线、分类登记、摸清实情、核实核酸检测报告、安排专车闭环转运……面对复杂严峻的疫情防控形势和归心似箭的游客，青海千方百计为滞留游客提供服务保障，努力获取他们的理解和支持。

为加速推进海西州格尔木市滞留游客有序返程，格尔木市疫情防控处置工作指挥部成立工作专班，按照分类施策、分批转运、安全有序、严防外溢的原则，安排符合防疫条件的自驾游游客有序返程。此外，当地于9月2日起安排客运专车，每日分批次将非自驾游客闭环转运至西宁火车站和曹家堡机场。据统计，目前格尔木已疏散滞留游客2974人。

8月25日，海西蒙古族藏族自治州格尔木市工作人员在为滞留游客登记相关信息。海西州格尔木市文体旅游广电局供图

开学季来临，为全力保障学生报到返校和特殊人群外出需求，海东市民和回族土族自治县、化隆回族自治县等多地组织交通运输部门，近日安排专车定点、定时、定线运送需要外出的学生和特殊人群到就近指定“两站一场”。

来自化隆县巴燕镇中拉干村的马丽娜是西北农林科技大学的大一新生。9月1日，当地安排车辆送她和其他同行人员去往西宁火车站乘车。“我前一天报备后，第二天就安排了车辆，没有耽误我去大学报到。”马丽娜目前已经到达陕西省咸阳市，正在根据当地疫情防控要求进行隔离并参与线上课程。

9月2日，海东市化隆回族自治县交通运输部门安排专车运送需要外出的大学生到“两站一场”。海东市化隆县交通运输局供图

化隆县交通运输局党组成员、办公室主任祁全民介绍，经提前预约登记后，根据预约出行人数，化隆县安排定线客车运送，所有车辆定线直达西宁火车站、汽车站和曹家堡机场，中途不停车、不上下旅客。

“因疫情不能如期返程，很多人需要解决滞留带来的各种困难。我们参与服务保障的人员应该换位思考，设身处地为他们考虑，尽我们所能帮他们尽快返程。”海西州格尔木市市场监督管理局唐古拉市场监督管理所所长孙发说，他们将继续搞好滞留游客服务保障，持续关注滞留游客的各种诉求。