谨防假期再次成为疫情传播“放大器”

热门旅游城市与全国各地存在广泛联系，一旦遭遇疫情“突袭”，不仅会带来滞留游客衣食住行的解决难题，更可能导致“天女散花”式疫情外溢传播。中秋假期将至，鉴于一些旅游地区疫情社会面传播风险高，防控形势严峻复杂，各地务必根据疫情新特点、新变化，制定实施切实可行的针对性防控措施，防止出现因人员聚集、流动引起的病毒传播，努力以较小代价收到防住疫情的良好效果。

中秋假期即将到来，同时目前国内疫情多地散发。近日，多地针对中秋假期发布通知，如湖南省要求坚持做好“入湘先报、入湘即查、入湘即检、入湘即管”；上海市提醒，低风险区人员可持48小时核酸阴性证明离沪，其他人员离沪持72小时核酸阴性证明；河南多地倡导中秋假期非必要不返乡。

面对现实存在的假期疫情传播风险，一些地方及时调整跨区域往返流动防控政策，是及时、必要的。据国家卫健委数据，9月2日0—24时，31个省份报告新增本土确诊病例440例，新增本土无症状感染者1379例。近期全国每日新增感染者数量维持高位，且疫情呈点多面广态势。各地确实应该拿出针对性的具体防控举措，坚决防止假期成为疫情传播的“放大器”。

尽管疫情多发，各地中秋出游热情仍然很高。来自在线票务服务平台的数据显示，截至8月30日，中秋假期订单对比端午同期增长137%，机票、火车票订单量分别增长近2倍、5倍，跟团游、主题游复苏显著，长线游较今年端午提升幅度近三成。本轮疫情涉及的奥密克戎变异株，是目前传染性最强、传播速度最快的毒株，且传播隐匿性强，具有明显免疫逃逸能力。广大群众在出行路途中接触人员繁杂，不确定性因素多，极易发生交叉感染。

鉴于这种情况，近期有外出旅行计划的群众，需要密切关注全国疫情发生地区公布的病例、无症状感染者流调轨迹信息以及中高风险区信息动态，务必不要前往疫情中高风险区或实施临时性静态管理区域。群众在出行前，务必提前向目的地确认防疫政策及要求，合理规划出行路线。出游人员应持续做好自我健康监测，及时进行核酸检测，如出现发热、干咳等可疑症状应及时就诊，主动告知近期旅行史及同行人员信息，积极配合落实各项防控措施。

一些人认为，中秋节假期时间较短，跨省出行要少于暑期，风险不会太大。这种麻痹思想、侥幸心理要不得，我们必须吸取今年暑期出游旺季，多个热门地区出现严重疫情并持续外溢的教训，谨防假期再次成为疫情“放大器”。

今年七八月，在暑假亲子出游等需求推动下，国内旅游市场迅速复苏。然而，从广西北海到海南三亚再到新疆、西藏等地，旅游热门地区疫情也相继发生，且疫情扩散外溢到许多其他省份。本轮疫情重点地区海南、西藏、新疆等地防控形势逐渐好转，但受外溢影响，四川成都等地疫情仍处于高位波动。

热门旅游城市与全国各地存在广泛联系，一旦遭遇疫情“突袭”，不仅会带来滞留游客衣食住行的解决难题，更可能导致“天女散花”式疫情外溢传播。中秋假期将至，鉴于一些旅游地区疫情社会面传播风险高，防控形势严峻复杂，各地务必根据疫情新特点、新变化，制定实施切实可行的针对性防控措施，防止出现因人员聚集、流动引起的病毒传播，努力以较小代价收到防住疫情的良好效果。

全球疫情仍处高位，病毒还在不断变异，“躺平式”抗疫没有出路。近日，世界卫生组织宣布2022年已有100万人死于新冠肺炎，并称之为“悲剧性里程碑”。8月15日起，日本已连续半个月日增死亡病例超过200例，该国新冠肺炎疫情蔓延已达“灾害级别”。美国疾控中心发布的报告显示，美国人均预期寿命连续两年下降，而新冠疫情正是首要原因。

与病毒共存，就是放任病毒吞噬民众的生命和健康。目睹了“共存”带来的苦难，我们更要像保护眼睛一样保护疫情防控成果，始终保持清醒头脑，毫不动摇坚持“动态清零”总方针。

当前，既要加快做好各地聚集性疫情的处置工作，也要采取坚决的预防性措施，防住可能发生在假期的新疫情。疫情大考仍在继续，我们要最大限度激发参与疫情防控的主动性、积极性和责任感，严格落实各项防控措施，有效控制和降低疫情传播风险，守护好弥足珍贵的健康与平安。