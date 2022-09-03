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国家全民健康信息平台基本建成

2022年09月03日05:18 来源：人民网－人民日报海外版

　　本报北京9月2日电  （记者王美华）记者从国家卫健委2日召开的新闻发布会上获悉，截至2021年底，国家全民健康信息平台基本建成。100%的省份、85%的市、69%的县建立了区域全民健康信息平台，各地建立健全了全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据库，全国7000多家二级以上公立医院接入区域全民健康信息平台，2200多家三级医院初步实现院内医疗服务信息互通共享。

　　国家卫健委规划司司长毛群安介绍，党的十八大以来，国家卫健委大力推进健康中国、数字中国两大战略融合落地，加快推动健康医疗大数据规范应用和“互联网+医疗健康”创新发展，为支撑卫生健康事业高质量发展发挥了重要作用。

　　毛群安表示，面对数字化变革带来的机遇与挑战，卫生健康行业将进一步推动数字健康新基建，培育服务新业态，提升发展新动能，积极构建数字健康战略发展新格局。

(责编：赵欣悦、白宇)


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