三部门有关负责人解读26条养老托育服务业纾困扶持政策

国家发展改革委等13部门近日印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》的通知，明确了房租减免、税费减免、社会保险支持等26条纾困扶持措施。

当前养老托育服务业面临哪些困难？如何确保纾困扶持政策措施落实到位？在9月1日举行的国务院政策例行吹风会上，相关部门有关负责人进行了介绍。

“近两年受新冠肺炎疫情等因素影响，部分养老托育服务机构可持续经营受到了很大冲击，普遍面临着经营成本上升、人工租金上涨、防疫开支增加等突出问题。”国家发展改革委副秘书长苏伟表示，亟需采取有力措施纾困扶持，帮扶养老托育服务业渡过难关、恢复发展，为行业保存有生力量。

《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》提出6个方面、26条具体措施，概括起来即“两减免、四支持”：房租减免、税费减免；社会保险支持、金融支持、防疫支持和其他方面的支持。

此次出台的政策涉及面广，落实这些政策需要多个部门和地方各级政府形成合力。

民政部养老服务司负责人李永新表示，要抓好政策部署、加强督导落实、健全长效机制，让更多养老机构及时知晓政策、用好政策，真正享受到政策红利，落实落细养老服务机构纾困扶持政策措施，优化养老服务市场环境，着力激发养老服务业发展活力，有效提升服务质量。

“要持续关注托育服务发展面临的突出问题，加强部门协作配合，加强政策落实跟踪，适时完善优化解决方案，将纾困扶持政策落到实处，加快推进托育服务业复工复产，确保托育服务可持续发展。”国家卫生健康委人口家庭司负责人杜希学说。

“解决好‘一老一小’的问题，是以人民为中心发展思想的重要体现，养老托育服务业的长期健康发展关乎到千家万户的幸福。”苏伟说，目前全国已经有300多个地市级的城市（区）编制了“一老一小”整体解决方案，全方位整合资源力量，拿出土地、住房、财政、投融资、人才等“真金白银”的政策包，促进养老托育服务高质量发展。

他介绍说，下一步将从三方面抓好纾困扶持政策措施落实：

一是打好投资“组合拳”。综合运用中央预算内投资、地方政府专项债券以及普惠养老专项再贷款等货币政策工具，支持养老托育服务设施建设和项目运营，带动地方政府投资和扩大社会投资。以投资换机制，鼓励各地优先通过公建民营的方式，引导运营能力强的机构参与设施建设和运营。

二是鼓励社会力量参与。养老托育服务业处在发展初期，行业可持续发展需要各方广泛参与，实现多元化、多样化、多业态的融合发展。将鼓励引导家政企业积极参与规范化居家上门养老托育服务，有效提升社区居家养老托育服务水平。各地方也要探索对参与养老托育服务的家政企业给予适当支持。

三是加强专业人才培养。养老托育服务业是以人为核心的行业，行业长期健康发展的关键同样也在于人。要加强“软”“硬”结合，积极推动养老托育服务机构依托职业院校共建产教融合实训基地，带动职业院校、养老托育领域龙头企业等培养行业所需的高水平技能人才，推动解决行业用人难问题。