央视网消息（新闻联播）：习近平总书记指出，没有全民健康，就没有全面小康。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把保障人民健康放在优先发展的战略位置，努力全方位全周期保障人民健康，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，人民健康状况持续改善，健康中国建设迈出坚实步伐。

基层卫生院建得好不好，直接关系到老百姓看病是否便捷可及。江苏省镇江市丹徒区的世业镇是探入长江中的“一座小岛”，过去，全镇约1.4万村民大病小病都指望着小小的“岛上卫生院”。2014年12月，习近平总书记来到世业镇卫生院了解农村医疗卫生事业发展和村民看病就医情况，他详细询问了正在就诊的村民魏定瑜的身体情况。

江苏省镇江市丹徒区世业镇东大坝村村民 魏定瑜：总书记问我们看病方便不方便、价格贵不贵、医疗条件好不好。

在世业镇卫生院，习近平总书记强调，要推动医疗卫生工作重心下移、医疗卫生资源下沉，推动城乡基本公共服务均等化，为群众提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务，真正解决好基层群众看病难、看病贵问题。

八年过去了，如今的世业镇卫生院与镇江市医疗集团联合成立了心血管等6个联合门诊，一年的门诊量比2014年增加了40%，基层就诊率达83%，实现了“小病不出岛，大病有依靠”。

在我国，县市级医院是卫生事业发展的基础，县级医院更是农村医疗卫生服务的核心，是城乡医疗服务体系中承上启下的枢纽，县级医院能力建设一直是国家医疗改革的核心工作任务之一。在宁夏固原市西吉县人民医院胸痛中心，患者何正权通过绿色急救通道，在抵达医院后一个小时之内就装上了心脏支架。

患者 何正权：大夫及时地给我治疗，做了支架手术，使我恢复了很好的健康。

宁夏固原市西吉县人民医院院长 梁志高：以前像这样的心梗、脑梗患者我们医院没有能力救治，现在我们建成了胸痛、卒中、危重孕产妇、危重新生儿、创伤五大救治中心，近几年开展新技术100多项。

党的十八大以来，我国持续推进县级医院的服务和管理能力建设，1000多家城市三级医院与县级医院结对帮扶，开展新技术、新项目达到15000多项，医疗服务能力大幅提升。全国50%的县医院已能够开展颅脑肿瘤手术、颈椎手术、肺叶切除术和内镜治疗技术等治疗项目，县域内就诊率达到95%。

头疼脑热不出村，一般疾病不出县市，大病重病不出省，为了让人民群众就近看上病、看好病，我国正在持续推进优质医疗资源下沉。在河南、福建等患者流出多、优质医疗资源相对薄弱的20个省份，我国已试点建设了国家区域医疗中心。在全国第一批国家区域医疗中心复旦大学附属中山医院厦门医院，已经完全实现同上海总部医院一体化管理，针对当地疾病谱和患者需求，成立了包括由院士领衔的15个工作室，团队专家轮流到厦门医院工作，参与门诊、手术和疑难杂症的诊治。这家医院已经成为东南沿海疑难重症诊疗中心，有效地缓解了当地患者跨省就医看病问题。

复旦大学附属中山医院厦门医院副院长 张博恒：建设国家区域医疗中心是深入推进健康中国战略的重要布局，通过一系列创新制度安排，推动优质医疗资源下沉，使急危重症、疑难病症基本在省域内就能得到解决，让百姓不出省就能看上病、看好病。

让人民群众看上病、看好病，还要看得起病。我国依托全国统一的医保信息平台，每个县都实现了包括门诊费用在内的跨省异地就医直接结算，极大减轻百姓就医负担，每年基本医保惠及近40亿人次。通过谈判降价和医保报销，累计为群众减负超过2400亿元。

党的十八大以来，我国已经建成世界上规模最大的医疗卫生体系，医疗服务总量居世界第一，人民健康水平总体上优于中高收入国家平均水平，中国特色医疗卫生制度框架基本建立，为中华民族伟大复兴打下坚实健康基石。

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