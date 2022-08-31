超2.26亿老年人完成新冠疫苗全程接种

新华社北京8月31日电（记者帅才、田晓航）国家卫生健康委公布的最新数据显示，超过2.26亿名老年人完成了新冠病毒疫苗全程接种。专家建议符合条件的人群尤其是老年人尽快接种新冠病毒疫苗。

国内部分地区新冠肺炎感染者的基因测序结果显示，病毒分别属于奥密克戎变异株的多个不同亚分支。病毒学专家表示，新冠病毒持续变异，与此前流行的奥密克戎毒株相比，传播力和致病力并未减弱，对老年人和基础病人群仍具较大威胁。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，目前我国使用的疫苗在预防重症和死亡方面效果是显著且明确的。建议符合条件的老年人尽快接种疫苗，按照规定间隔完成加强针接种。

国家卫生健康委公布的数据显示，截至今年8月9日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗超34亿剂次，已完成全程接种人数达12.68亿，完成加强免疫接种人数达8.2亿；60岁以上人口接种覆盖人数超过2.38亿，完成全程接种人数超过2.26亿，完成加强免疫接种人数超过1.76亿。

记者了解到，为了提高老年人疫苗接种率，多地采取了积极措施。北京市东城区为老年人开设了疫苗接种专场；上海市各区在开放社区接种门诊的基础上提供养老机构、重点社区上门服务等多种形式的接种服务；湖南疾控部门联合医疗机构通过安排流动接种车、开通绿色通道、组织人员陪护等方式，为老年人接种提供便利。