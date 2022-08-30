本报北京8月29日电（记者陈海波）国家卫生健康委副主任李斌29日在2022年全国食品安全宣传周主场活动上介绍，截至目前，我国已发布食品安全国家标准1455项，包含2万余项指标，涵盖了从农田到餐桌全链条、从过程到产品各环节的主要健康危害因素，保障包括儿童老年等全人群的饮食安全。

在打造最严谨的标准体系的同时，我国还着力强化风险监测评估能力。李斌介绍，我国建立了国家、省、市、县四级食品污染和有害因素监测、食源性疾病监测两大监测网络以及国家食品安全风险评估体系。食品污染和有害因素监测已覆盖99%的县区，食源性疾病监测已覆盖7万余家各级医疗机构。

“这些措施使得重要的食品安全隐患能够比较灵敏地得以识别和预警，不仅为标准制定提供了科学依据，同时为服务政府风险管理、行业规范有序发展和守护公众健康提供有力支撑。”李斌说。