杭州余杭启动“健康进社区 康复进家庭”主题系列活动

25日，杭州余杭五常街道五常社区文化家园内开展了一场健康义诊服务活动。余杭区残疾人康复中心派出康复、眼科、耳鼻喉、骨科等专家医生驻点现场，为社区居民以及残疾人群体提供家门口的专业医疗服务。

当日，全国第六个残疾预防日暨余杭区“健康进社区，康复进家庭”主题系列活动正式启动。

据了解，余杭区残疾人康复中心今年1月落地挂牌杭州未来科技城医院，共设置5层康复病区，250张床位，康复大厅面积达2200平方米，配有一流的上下肢智能康复机器人、虚拟现实行走训练智能跑台等专业康复设备，设备总投入超2000万元。

大健康时代下，康复的内涵更加丰富，康复的外延更加广泛。该康复中心借助优势医疗资源将专业服务拓展至眼、耳鼻喉、骨关节等延伸领域，把“健康服务走入社区”变成常规动作，以社区居民和残障人士需求为导向，“点餐式”下单，让2万名残疾人和20万社区老人享受到现代健康服务，在余杭营造起社区共建“助残共富”良好氛围。

医院专家现场为社区居民开展义诊。 主办方供图

现场，浙江省残联康复协会常务理事、余杭区残疾人康复中心康复专家陈丽娜表示，接下来该康复中心将积极对接街道、社区，开展“双进”服务，争取做到12个镇街全覆盖；充分利用杭州未来科技城医院特色优质资源，延伸开展助残复明和助残复聪等相关服务；把服务人群扩展至社区居民，做好残疾预防知识普及，为健康余杭助力。

启动仪式现场还成立了阿里公益助力“七彩心路幸福团”，揭牌“阿里巴巴员工余杭志愿服务基地”。

现场，残疾人书法家王渊鹏还利用余杭高科技企业助残联盟成员企业的产品智能仿生手顺利拿起毛笔，在宣纸上写下了“五彩家园 幸福常在”，表达美好祝愿。（中新网浙江新闻8月25日电 张煜欢 雷昱儿）