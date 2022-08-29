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青海为特殊困难老年人提供巡访式关爱

2022年08月29日08:26 来源：人民网－人民日报

　　本报西宁8月28日电　（记者贾丰丰）日前，青海省印发《关于开展特殊困难老年人巡访关爱服务的实施意见》，通过建立巡访关爱机制，完善老年人养老需求信息库，提供个性化、多元化、精准化服务，确保老年人高质量生活。

　　意见明确了巡访关爱的服务对象为分散供养特困老年人等。围绕风险化解、困难帮扶、提升服务，巡访关爱服务重点从健康、经济、安全、需求和特殊情况5方面开展。共分为全面调查摸底、分类开展巡访和提供关爱帮扶3个步骤，对居家老年人全面开展摸底排查，了解老人的生活状况和现实需求。

　　针对老人实际情况，尊重老人个人意愿，确定巡访人员、巡访方式和巡访频次。采用上门入户、电话视频、远程监测等相结合方式每个月开展不低于1次的巡访服务，在极端恶劣天气、传统节日等特殊时间节点，适当增加巡访频率。通过巡访了解老年人近况，及时有效地发现和化解居家老年人的重大风险隐患，并对老人提供力所能及的帮助。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月29日 12 版）
(责编：乔业琼、杨迪)


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