服务有温度 人生更精彩

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近年来，黑龙江省哈尔滨市多措并举，不断提高助残服务能力：线上线下结合，为残疾人提供职业介绍服务；根据个性需求，提供康复训练和全程指导；举办文艺活动，帮助更多残疾人融入社会……一项项精准有效的帮扶举措正在这里不断落地见效。

走进黑龙江省哈尔滨市道里区榆树镇后榆村的一处农家小院，家中整洁明亮，四周摆放着精美的手工艺品，孙国辉正神情专注地雕刻着眼前的《金鸡报福图》，见到记者，她放下手中的雕刻刀，笑着打起招呼。

“这幅是《红楼梦》人物剪纸图，这幅是《出师表》书法图，这幅是我最喜欢的咏梅图……”眼前的女孩妆容精致，言语间充满自信。难以想象，她5岁时因一次意外摔伤，导致脊柱神经断裂，除手臂能自由活动之外，下身肢体全部瘫痪。在成长的路上，她凭借着灵活的双手和超乎寻常的意志力，克服了重重困难，活出了精彩的人生。

近年来，哈尔滨市通过做好残疾人就业、康复服务，打造无障碍环境、做好社会保障，不断实现创新发展，助残服务能力和水平快速提高，残疾人自我发展能力稳步提升。

技能培训惠及广

就业创业收入增

孙国辉热爱剪纸，过去，她一直以为这只是一项爱好。在一次走访调研中，道里区残疾人服务保障中心的工作人员王玲发现了她的天赋。“我们经常组织展销活动，你的作品非常不错，如果能放到展会上展示，一定会有很多人喜欢。”王玲说。

2019年，在当地政府的牵线搭桥下，一家爱心企业在残疾人作品展销会上看中了孙国辉的作品，以1万元的价格买下一幅2.6米的十字绣。那天，孙国辉和父亲激动得难以入眠。“我从来没想过，爱好还能变成收入，能卖出这么高的价格。”这以后，孙国辉更精益求精，致力于创作精品，十二生肖、四荷图等多幅剪纸作品被剪纸艺术专业杂志收录，她也成为黑龙江省美术家协会剪纸专业会员。

今年全国助残日，哈尔滨市举办了首届残疾人展能节，活动现场，孙国辉的剪纸作品再一次受到关注。“我现在已经和残联的工作人员像朋友一样熟悉了。他们经常给我提供信息，这次展能节上也有企业想购买我的作品，正在洽谈进一步合作。”孙国辉对未来充满期待，“我希望能靠自己的双手创造更多的价值，帮助父亲减轻一些生活负担。如果有机会，也想把我的手艺教给更多残疾人朋友，让大家都能活出精彩人生。”

近年来，哈尔滨市残联积极开展按摩、剪纸、插画、西点制作、农村实用技术等各类培训，惠及近万人。2021年，哈尔滨市残联推荐残疾人就业创业5000余人，为110名残疾人应届高校毕业生提供精准就业服务。

“我们还与市就业服务中心合作，用线上线下相结合的形式为残疾人提供求职招聘、职业介绍等服务。在政策上，制定印发了《哈尔滨市扶持残疾人就业创业实施办法》，对超比例安置残疾人的就业单位按照每超规定比例一人奖励5000元的标准、残疾人自主创业每人8000元的标准进行资金奖励和扶持。”哈尔滨市残联副理事长陈英伟介绍。

精准服务助康复

不同需求可满足

“小朋友们，站得直、脚踏实，让我们一起试试看，左手摸右耳，能不能做到？”

在哈尔滨市残联脑瘫康复中心，康复师鲁春娟正在给脑瘫患儿上训练课程。

“老师，我做到了！”7岁的小女孩李欣澄高声欢呼着。

回想过去一年间孩子的变化，陪读的母亲吕姣欣慰不已。“孩子是天生早产，生下来之后医生就说将来智力和走路都会有问题，可做家长的不能放弃，就带着孩子来了康复中心。以前孩子站都站不住，一句话也不和别人说。现在，她既能自己行走，性格也开朗了不少。而且这些康复训练课程都是免费的，对我们来说真是雪中送炭。”

在康复中心，认知实验室、击鼓音律室、体能活动室等不同类型的教室内设施齐全。“康复一人，幸福一家”的标语之下，是几十张康复儿童的笑脸。

“我们聘请专业团队，以引导式教育、康复融合为主导，通过家庭融合、社区融合、幼儿园融合、学校融合的教育训练过程，提高残疾儿童的社会适应能力，帮助残疾孩子实现与社会的融合。2009年至今，已免费救治脑瘫患儿1577名。”康复中心负责人刘璐说。

作为社区残疾人家庭医生签约团队负责人之一，李雪秋正在梳理有康复需求的残疾人名单。今年5月，为了打通服务残疾人的“最后一米”，道里区残联和抚顺社区卫生服务中心共同组建了这个团队。“我们通过健康评估、签约、制定残疾人管理计划等形式，帮助残疾人进行精准康复。社区的138名残疾人全部签约了家庭医生，目前已有体检、康复指导、护理等10多项不同服务。”李雪秋说。

“为了让残疾人就近就便享受优质康复服务，我们根据残疾人的不同需求，提供相应康复服务及后续的指导服务，做好签约建档立册，帮助更多残疾人功能恢复或康复后降低等级，提高生活质量，增强社会参与能力。”道里区残联理事长丛莹说。

哈尔滨市残联康复部主任杨剑红介绍，去年，哈尔滨对全市持证残疾人进行了基本服务状况和需求信息数据采集，为精准服务提供了可靠的数据支撑，为有需求、符合条件的2.46万名残疾人提供康复服务。

基础设施更便利

共享幸福好生活

“之前一直想带着老伴去太阳岛转转，不过她腿脚不太利索，所以一直没能成行。前几天来社区办事的时候看到有轮椅，我就想来借一台，没想到还是免费的，以后出行可方便多了！”在抚顺社区办事服务大厅，记者遇见了正准备借用轮椅的居民王恒学。

在工作人员的帮助下，王恒学拿出手机，扫描轮椅上面的二维码，很快就顺利地借出一台公益轮椅。今年5月，哈尔滨在全市启动共享轮椅工程，作为为民服务解难题的重点项目。哈尔滨市残联通过发动社会助残力量，投入资金45.5万元，在实地调研之后，确定了113个有需求的社区，全部配置安装扫码共享轮椅，实现有需求主城区社区全覆盖，残疾人、老年人和全部有需求的群众都可以就近免费使用。

在哈尔滨市残疾人群体中，道里区残疾人艺术团团长孙慧婷有着不小的名气。去年，孙慧婷带领艺术团成员在防洪纪念塔广场举行文艺演出，引来更多残疾人的关注，希望加入这个团队。“成立艺术团的初衷，是为了让更多残疾人走出家门，通过彩排、表演，把快乐传递给彼此。每年的哈尔滨之夏音乐会，我们艺术团都会参加，轮椅舞、诗朗诵都很受欢迎。如今，艺术团已经从20多人发展到60多人。最近，我们正在筹备新的歌舞表演，大家的积极性都非常高。”孙慧婷说。

近年来，哈尔滨市通过举办公益云晚会、慈善音乐会、露天演出等系列线上线下活动，帮助更多的残疾人培养乐观心态，积极融入社会。“残联将采取更加务实的工作举措，多做有温度、暖人心、接地气、受欢迎的助残惠残实事，不断提升残疾人基本公共服务水平，帮助残疾人与全市人民一道共建共享更加幸福美好的生活。”哈尔滨市残联党组书记、理事长张冬梅说。

《 人民日报 》（ 2022年08月29日 12 版）