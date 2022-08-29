建立完善过期药品回收机制

近年来，过期药品的危害引起越来越多人的重视。不过，在清理过期药品时，将药品送至何处却成了难题。笔者想将过期药品交送专业机构回收处理，却不知道回收点在哪里，通过地图搜索“药品回收”也找不到确切回收地点。

许多过期药品仍有再利用价值，推动过期药品回收，需要建立完善相关工作机制。建议有关部门制定出台家庭过期药品回收服务工作细化方案，明确定点回收单位，可以吸收一些管理规范、信用良好的药店、医院和社区，建立起社会广泛参与的家庭过期药品长期回收机制，方便居民将过期药品清理回收。

有效回收过期药品，还可依托“互联网+”技术实现智慧化回收，借助全国线下零售药店体系，建立药品存销信息化监管平台，对家庭过期药品实现收集、运输、储存、处置各阶段监控。如此一来，就可以让家庭过期药品回收过程各个环节清晰可见，推动实现过期药品“应收尽收”。

当然，过期药品回收不能留下监管空白。相关部门应完善相关法律法规，尽快建立统一的过期药品回收长效机制，对回收原则、标准条件、管理程序、监督监管等多个方面做出具体规定，以填补制度空缺，实现常态化、规范化回收。

同时，引导居民增强不可随意丢弃过期药品的意识，宣传过期药品回收的具体办法，鼓励广大居民将过期药品送至指定的回收站点，交由专业机构进行无害化处理。

河北保定市 林 阳

《 人民日报 》（ 2022年08月29日 07 版）